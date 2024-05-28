بورل:توافقی برای استفاده ازتسلیحات غربی در قلمرو روسیه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: هنوز توافقی در اتحادیه اروپا درباره آموزش نظامیان اوکراین در خاک این کشور وجود ندارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی اروپا در این ارتباط گفت که در این اتحادیه درباره اعطای مجوز به اوکراین برای استفاده از سلاح های غربی در قلمرو فدراسیون روسیه و اعزام مربیان برای آموزش ارتش اوکراین در کی یف اتفاق نظر وجود ندارد.

جوزف بورل همچنین ادعا کرد که حملات نیروهای مسلح اوکراین به خاک روسیه «طبق قوانین بین‌ المللی قانونی» است، اگر «به طور متناسب انجام شود»!

تاین در حالیست که دبیرکل ناتو پیشتر با تکرار ادعای غرب درباره حمایت چین از روسیه در جنگ این کشور علیه اوکراین، گفت که پکن با این کار، جنگ را در اروپا تشدید می‌کند.

استولتنبرگ در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی Welt am Sonntag گفت: چین می‌گوید که خواستار حفظ روابط خوب با غرب است. در عین حال، جنگ را در اروپا تشدید می‌کند. نمی‌توان همه چیز را با هم خواست! برای پیروزی اوکراین دیر نشده است. باید سلاح و مهمات بیشتر از جمله سامانه‌های پدافند هوایی و تسلیحات دوربرد به اوکراین ارسال کنیم.

استولتنبرگ همچنین با اشاره لزوم تجدید موجودی زرادخانه نظامی کشورهای ناتو و همچنین افزایش تولید سلاح و مهمات مدعی شد: اگر (ولادیمیر) پوتین، رئیس جمهور روسیه در اوکراین به آنچه می‌خواهد برسد، در اروپا امنیت پایداری در کار نخواهد بود و جهان به طور کلی بی‌ثبات خواهد شد. باید مانع تجاوز بیشتر روسیه شویم. سیاست مماشات با پوتین جواب نخواهد داد.