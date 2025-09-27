  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

مشاور اصناف خانه سینما منصوب شد

مشاور اصناف خانه سینما منصوب شد

منصوره وافری به عنوان مشاور اصناف خانه سینما منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما در حکمی منصوره وافری را به عنوان مشاور مدیرعامل در امور اصناف و همچنین اداره دبیرخانه های شورای صنفی نمایش و شورای صیانت خانه سینما منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «سرکار خانم منصوره وافری

ضمن سپاس و قدردانی از شما برای سالها فعالیت و کمک به اهالی سینما و حسن ارتباط با صنوف خانه سینما ، شما را به سمت مشاور مدیرعامل در امور اصناف و همچنین اداره دبیرخانه های «شورای صنفی نمایش» و «شورای صیانت» خانه سینما منصوب می نمایم.

امید است با یاری و همراهی شما بتوانیم برای حل مشکلات اعضا، گامهای موثری برداریم.»

کد خبر 6603442
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها