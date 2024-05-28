به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر کولیشوف، رئیس خدمات مرزی سرویس امنیت فدرال روسیه با اشاره به رزمایش‌های هسته‌ای ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه گفت که این مانورها با هدف حمله اتمی به خاک روسیه انجام می‌شود.

کولیشوف در گفت‌وگو با اسپوتنیک تاکید کرد: تحرکات جاسوسی ناتو در نزدیکی مرز روسیه رو به افزایش و شدت رزمایش‌های رزمی و عملیاتی نیروهای ناتو تشدید شده است.

وی افزود: در جریان این رزمایش‌ها، سناریوهای تدارک عملیات نظامی علیه فدراسیون روسیه شامل حمله هسته‌ای به خاک ما تمرین می‌شود. شرایط فعلی نیازمند «اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور حفاظت و تامین امنیت مرزهای روسیه است.»

کولیشوف همچنین یادآور شد که گارد مرزی روسیه با همکاری گروه‌های رزمی-عملیاتی، از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون ۲۹ اقدام خرابکارانه اوکراین را خنثی و تیم‌های جاسوسی این کشور که قصد نفوذ به خاک روسیه را داشتند، متلاشی کرده‌اند.

به گفته وی، در این بین شمار حملات موشکی و توپخانه‌ای به خاک روسیه در حال افزایش است و حملات پهپادی به زیرساخت‌های ارتش، ترابری، انرژی و کشوری شدیدتر می‌شود و قربانیان این حملات تروریستی هم به طور عمده غیرنظامیان شامل کودکان هستند. وی تاکید کرد که در سال ۲۰۲۳، بیش از پنج هزار و ۵۰۰ اقدام برای نفوذ افراد وابسته به سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی و همچنین از جانب سرویس‌های جاسوسی و تشیکلاتی اوکراین، صورت گرفته و همگی خنثی شدند.