به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه‌کنندگی محمد حسینخانی در بخش اصلی مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای پذیرفته شد.

«مرد خاموش» جدیدترین فیلم احمد بهرامی به تهیه کنندگی محمد حسینخانی و مدیریت فیلمبردای مسعود امینی تیرانی در ۲۶ امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای برای به دست آوردن جام طلایی با فیلم‌های از کشورهای دیگر به رقابت می‌پردازد.

جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای از تاریخ ۱۴ تا ۲۳ ژوئن (۲۵ خرداد تا ۳ تیر) برگزار خواهد شد.

فیلم «مرد خاموش» روایتگر زندگی شخصی یک مرد میانسال است که ارباب و مالک یک روستا در اواسط دهه چهل شمسی است.

علی باقری تک بازیگر این فیلم است.

«پناه»، «دشت خاموش» و «شهر خاموش» فیلم‌های دیگر کارنامه احمد بهرامی هستند.



عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: احمد بهرامی، تهیه‌کننده: محمد حسینخانی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، بازیگر: علی باقری، مدیر تولید: حسین بشگرد، مدیر هنری پروژه: ناهید صدیق، مجری طرح: محمود بهرامی (خانه فیلم پارسیان)، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، مدیر صدابرداری: وحید رضویان، تدوین: مصطفی وزیری، طراح گریم: پدرام زرگر، طراح صحنه و لباس: جاوید جاویدنیا، مدیر تدارکات: دانیال داورزنی، طراحی و اجرای جلوه‌های بصری: امین انتشاری، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، آهنگساز: فؤاد قهرمانی، عکاس: یونس امینی تیرانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بیژن حجازی، دستیار اول فیلمبردار: مهدی حسینی، منشی صحنه: مهران رضایی، تصحیح رنگ: سامان مجدوفایی، تصویربردار پشت صحنه: اهورا بهرامی، طراح پوستر: احسان برآبادی، تیتراژ: محمدرضا دوستی، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.

«آپاراتچی» در اکران‌های سیار نیم میلیاردی شد

همچنین فیلم «آپاراتچی» به کارگردانی قربانعلی طاهرفر که همزمان با سینماها به اکران سیار نیز رسید، فروش ۵۰۰ میلیون تومانی را در این اکران‌ها پشت سر گذاشت.

فیلم سینمایی «آپاراتچی» در ۳۸۵ سانس اکران سیار، بیش از ۲۵ هزار مخاطب را به تماشای خود جذب کرده است که از این میان ۲۰۷۴۹ مخاطب از طریق اکران‌های مردمی عمار و ۴۷۶۱ نفر از طریق اکران‌های سیار بهمن سبز این فیلم را برای تماشا انتخاب کرده‌اند.

همچنین ۴۱۵ میلیون از فروش این فیلم را اکران‌های مردمی عمار و ۹۶ میلیون تومان را اکران‌های سیار بهمن سبز رقم زده‌اند.

اکران‌های مردمی عمار از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون نزدیک به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و اکران‌های سیار بهمن سبز بیش از ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته‌اند و در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نفر مخاطبان داشته اند.

به علاوه فیلم سینمایی «آپاراتچی» در سینماها نیز ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش و ۱۰۰ هزار تماشاگر داشته است.

عموم علاقه‌مندان می‌توانند فیلم «آپاراتچی» را در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، سالن‌های شهر و … به نمایش بگذارند و برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست اکران به سایت اکران مردمی به نشانی Ekranmardomi.ir مراجعه کنند.