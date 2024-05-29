آینده خوب و رو به جلویی در انتظار ورزش اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهر بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل با اشاره به پتانسیل بالای رشتههای انجمنهای ورزشی برای کسب مدالهای المپیکی و آسیایی اظهار کرد: آینده خوب و رو به جلویی با توجه با برنامهریزیهای انجام شده در انتظار ورزش استان اردبیل است.
وی با بیان اینکه باید رشته های ورزشی این فدراسیون را به جامعه بشناسانیم تا جامعه با این رشته های ورزشی نو و جدید آشنا شوند، گفت: کرسی های مهمی در فدراسیون جهانی برای این فدراسیون وجود دارد و با ۲۴ رشته ورزشی این انجمن راحت می توانیم در میادین جهانی و بین المللی به مدال دست پیدا کنیم.
سرپرست فدراسیون انجمنهای ورزشی با تاکید بر داشتن برنامهریزی در ورزش خاطرنشان کرد: نباید به تقویم ورزشی تکیه بزنیم چرا که تقویم ورزشی زیاد لازمه اجرایی ندارد و باید با همگانی کردن ورزش با روش ها و طریق های نو و جدید به دنبال سلامتی جامعه باشیم.
پریچهر اضافه کرد: تنوع رشته ها ورزشی در این فدراسیون بسیار جذاب است و توجه ویژهای از طرف وزارت ورزش و جوانان به رشته های ورزشی این فدراسیون شده است به طوری که پس از بازی های المپیک، مسابقات آسیایی سپک تاکرا و بیس بال را میزبانی خواهیم کرد.
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