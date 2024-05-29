به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داوری در مراسم آغاز عملیات اجرایی دهکده مدرن ورزشی شش‌هکتاری الهیه، بهره‌برداری از بوستان رحمانیه و ۴۳ پروژه عمرانی، فرهنگی، ورزشی، ترافیکی و زودبازده که ظهر چهارشنبه در مشهد برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از مردم شهر مشهد و مجاوران علی بن موسی‌الرضا (ع) و زائران حضرت که در مراسم تشییع پیکر پاک شهدا که الحق و الانصاف با تمام احساس ورود کردند و باعث شدند مراسم باشکوهی برگزار شود، اظهار کرد: از همه بخش‌های مختلف چه اجتماعی، فرهنگی، تشکل‌های مردمی و چه اقشار مختلف، اصناف، صنعت، دانشجویی، فرهنگی و کارگری و چه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان به‌ویژه مدیریت شهری که در این امر بسیار تلاش کردند و اهتمام ورزیدند، تشکر می‌کنم.

فرماندار مشهد در ادامه با بیان اینکه امروز اگر عنایت و لطف امام‌رضا (ع) شامل حال ما شد، به دلیل همت بالایی است که همه بزرگواران مخصوصاً مدیریت شهری، شهردار، معاونین، رؤسای سازمان‌ها و مناطق و شورای شهر داشتند، افزود: در چند روز گذشته، وقایع بسیار بزرگی رخ داد. در رابطه با سیلاب مشهد که براساس گزارش کارشناسان، در یک دوره ۲۰۰ ساله سابقه نداشته است و اتفاق بسیار کم‌نظیری بود، باید از همراهی مردم و تلاش همه اقشار مختلف و به‌ویژه مدیریت شهری که به‌موقع و هوشمندانه پای کار آمد، تشکر کرد؛ گرچه نقض‌هایی داشت، اما به میزان بزرگی وسعت، به بهترین نحو مدیریت شد.‌

وی ادامه داد: لازم می‌دانم از همه مدیران و مردم و مدیریت شهری در همه ابعاد تشکر کنم که هوشمندانه و جهادی تلاش کردند.

داوری در ادامه با اشاره به انتخابات دوره اول و دوم که هردو در شرایط سخت جوی اما باشکوه و بدون حاشیه برگزار شد، گفت: این موارد اتفاقاتی نیست که در یک سال رخ دهد؛ بلکه در ظرف ۲۰ روز رخ داده و مدیریت شده که به‌معنای انسجام است. در مراسم تشییع رئیس‌جمهور شهید باتوجه به تجربه شهید سلیمانی، سناریوهای متعددی داشتیم و یکی از مدیران شهری پیشنهادی داد که گره‌گشا بود. رأس ساعتی که به مردم قول داده بودیم، پیکرها در میدان ۱۵ خرداد حضور داشتند. مردم از سراسر دنیا و کشور به مشهد آمدند، اما با مدیریت خوب حوزه حمل‌ونقل و مدیریت شهری ترافیک کنترل شد.

فرماندار مشهد گفت: سلامت جامعه در گرو نشاط و پیشگیری از عوارضی است که می‌تواند سلامت جسمانی را تحت شعاع قرار دهد و این دو عنصر در ورزش خلاصه می‌شود که باید برای آن برنامه‌ریزی شود. خوشبختانه مدیریت شهری مشهد به این مهم توجه خاصی داشته و جا دارد از همه مخصوصاً شهردار جهادی و انقلابی پای کار مشهد و شورای منسجم انقلابی تشکر کنم.