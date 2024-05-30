آغاز رقابت ۵۸ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۳ در روزهای پنجشنبه ۱۰ خرداد و جمعه ۱۱ خرداد در چهار نوبت صبح و بعدازظهر در ۳۴ حوزه امتحانی در سراسر کشور شامل ۳ حوزه در تهران و ۳۱ حوزه در سایر شهرهای کشور برگزار می شود.

۵۸ هزار و ۶۲۹ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند که این داوطلبان در ۸۹ رشته کارشناسی ارشد به رقابت می‌پردازند که برخی از این رشته‌ها در مجموعه رشته تعریف شده اند.

پس از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۳، کلید اولیه در ۱۳ خرداد در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود و همزمان امکان اعتراض داوطلبان به سوالات آزمون به صورت اینترنتی فراهم است و داوطلبان از ۱۳ تا ۱۸ خرداد فرصت دارند اعتراضات خود را به صورت اینترنتی ارسال کنند.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۳ در نیمه تیرماه اعلام می‌شود و داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محل هستند می‌توانند نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام کنند. مرحله انتخاب رشته محل در نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرا می‌شود.

مهلت ارسال اسامی واجدین شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی در روزهای ۱۹ تا ۲۳ خردادماه ۱۴۰۳ تعیین شده است.

اعلام کارنامه علمی - قرارگیری دفترچه انتخاب رشته محل در سامانه و انجام انتخاب رشته محل (کلیه داوطلبان مجاز و سهمیه استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون) و اعلام اسامی متقاضیان دانشگاه شاهد و برگزاری مرحله دوم متقاضیان دانشگاه شاهد در تیرماه اعلام خواهد شد.

روز آزمون رشته‌های امتحانی صبح پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ مجموعه آموزش پزشکی. مجموعه بهداشت محیط. مجموعه روانشناسی. مجموعه علوم آزمایشگاهی (۱). مجموعه فیزیک پزشکی. تکنولوژی اتاق عمل. ارتز و پروتز. آموزش بهداشت و ارتقا سلامت. بهداشت و ایمنی مواد غذایی. بینایی سنجی. بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها. تاریخ علوم پزشکی. سلامت در حوادث و بلایا. شنوایی شناسی. کاردرمانی. گفتاردرمانی. مهندسی پزشکی (بیومواد) (مجاز به استفاده از ماشین حساب) عصر پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ مجموعه پرستاری. پدافند غیرعامل در نظام سلامت. سلامت از دور. فناوری اطلاعات سلامت. نانو فناوری پزشکی صبح جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ مجموعه علوم آزمایشگاهی (٣). مجموعه مامایی. اپیدمیولوژی. ارزیابی فناوری سلامت. ارگونومی. اقتصاد بهداشت. اکولوژی انسانی. انفورماتیک پزشکی. آمار زیستی. آموزش هوشبری. علوم تشریحی. ژورنالیسم پزشکی. سلامت سالمندی. سلامت و ترافیک. سلامت و رفاه اجتماعی. مدیریت توانبخشی. مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست. مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) (مجاز به استفاده از ماشین حساب). مددکاری کودک و نوجوان عصر جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ مجموعه تغذیه. مجموعه علوم آزمایشگاهی (٢). مجموعه فیزیوتراپی. ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی. تکنولوژی گردش خون. سم شناسی. شیمی دارویی. علوم و صنایع غذایی. فن آوری تصویربرداری پزشکی. فیزیولوژی پزشکی. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی. مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی. مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار. میکروبشناسی مواد غذایی

حوزه‌های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۳ شامل دانشکده و دانشگاه های علوم پزشکی اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، ایران، هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی، تبریز، تهران، زاهدان، زنجان، سمنان، شهرکرد، شهیدبهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کرمان، کرمانشاه، کردستان، گلستان، گناباد، گیلان، لارستان، لرستان، مازندران، مشهد، همدان، یاسوج و یزد است.