تحریم احتمالی کلیه صادرات روسیه، صرفا با هدف تأثیرگذاری روانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: هدف از بحث در ایالات متحده در خصوص تحریم تجاری احتمالی علیه کلیه صادرات روسیه فقط و فقط در راستای تأثیر روانی بر مسکو است.

سرگئی ریابکوف در این خصوص اضافه کرد: روسیه این که چیزی شبیه به ایده وضع محدودیت علیه کلیه صادرات این کشور در ایالات متحده اجرا شود را رد نکرده است.

معاون وزیر خارجه روسیه در سخنان خود ادامه داد: اضافه شدن بلاروس به رزمایش های روسیه برای استفاده از سلاح‌ های هسته‌ ای غیرراهبردی پیمان منع گسترش سلاح‌ های هسته‌ ای را نقض نمی‌ کند.

وی گفت: اقدامات تهاجمی فزاینده ناتو علیه مسکو ممکن است باعث شود روسیه تولید موشک های میان برد و کوتاه تر را تسریع کند. برنامه های ایالات متحده برای تبدیل فضا به عرصه ای برای رویارویی نظامی، مسکو را مجبور به بررسی اقدامات متقابل احتمالی می کند.

گفتنی است که آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا ساعاتی پیش در سخنانی با اشاره به احتمال تحریم تجاری مسکو از سوی آمریکا، گفت که خارج کردن روسیه از مسیر اصولی که در پیش دارد، غیر ممکن است و چنین اقدامی به تجارت بین‌الملل خسارت وارد خواهد کرد.

دالیپ سینگ، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حوزه اقتصاد بین‌الملل که به «معمار تحریم‌های روسیه» معروف است، دیروز در واکنش به این پرسش که آیا واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌ها علیه مسکو به‌دلیل حمله به اوکراین، باید برای تمام صادرات روسیه تعرفه تعیین کند، گفته بود: سابقه تحریم‌های تجاری چندان فوق‌العاده نیست اما شاید در نهایت مجبور به اعمال تحریم علیه روسیه شویم.

آنتونوف گفت: هیچ تحریمی قادر به شکستن اقتصاد روسیه نیست. غیرممکن است که روسیه را از مسیر اصولی‌اش منحرف کنید. ما همچنان به تقویت قوای اجتماعی-اقتصادی و صنعتی خود ادامه خواهیم داد.