به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی راد نایب رئیس هیأت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران امروز (چهارشنبه، نهم خردادماه) در اولین نشست خبری سازههای فولادی با اشاره به اینکه «فولاد» باید جایگزین «بتن» در ساخت و سازهای کشور شود، گفت: یکیاز مهمترین مشکلات کنونی کشور سازه فولادی، فلزی و بتنی به شمار میرود.
وی در ادامه تاکید کرد: به دلیل نوع فرهنگ و ساخت و ساز در کشور، متوسط عمر ساختمانها در کلانشهرها بین ۲۰ تا ۲۵ سال است که این روند طی سالهای آتی مشکلات محیط زیستی را در کشور ایجاد خواهد کرد.
کرمی راد افزود: در سالهای آینده با انبوهی از زبالههای بتنی مواجه خواهیم شد که به هیچ عنوان دیگر قابل استفاده نیست اما اگر ساخت و ساز کشور به سمت فولاد سوق داده شود، مجدد بازیافت آن قابل استفاده خواهد بود.
این مسؤول تصریح کرد: ایران در منطقه جغرافیایی مناسب برای تولید فولاد قرار دارد، تولید فولاد نیازمند چندین مؤلفه است تا همسطح کشورهای دارای تکنولوژی فولادی قرار گیرد.
نایب رئیس انجمن سازههای فولادی ادامه داد: برای تولید فولاد علاوه بر معادن خدادادی، نیازمند زیرساختهای توسعه یافته مانند برق، گاز و منابع آب خواهد بود که ایران از جنوب و شمال کشور در این زمینهها غنی و جز کشورهای اول جهان محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: موارد ذکر شده، موجب شد تا کشور به سمت سرمایهگذاری در فولاد حرکت کند؛ با توجه به فولادی بودن ایران، اثری از آن در سازههای کشور مشاهده نمیشود.
کرمی راد گفت: بهترین گزینه برای مقاومسازی ساختمان در برابر زلزله و بلایای طبیعی بی شک استفاده از فولاد در روند ساخت آن خواهد بود اما به دلیل قیمت بالای تمام شده سازههای فولادی عموم مردم برای بهرهمندی از فولاد رغبتی ندارند.
این مسؤول تصریح کرد: بیشاز ۹۰ درصد پروانههای ساختمانهای فولادی بین ۴،۵ و نهایت ۷ طبقه است و البته ناگفته نماند مسؤولین این حوزه پیگیر کاهش قیمت تمام شده سازه فولادی هستند.
وی در خصوص عرضه فولاد در بورس گفت: دولت برق، آب و گاز را بین کارخانههای فولادی برای تولید عرضه میکند و فولاد سازان در این بین سود کلان را به جای اینکه به سمت مردم انتقال دهند، خودشان در حال بهرهمندی هستند.
کرمی راد خاطرنشان کرد: عرضه فولاد در بورس نیازمند نظارتهای جدید از سوی دولت خواهد بود.
عدم شاخصهای کیفیت سازهای فولادی معضل اصلی در صنعت فولاد کشور است
همچنین در ادامه این نشست، سیامک ایپکچی رئیس هیئت مدیره انجمن سازهای فولادی ایران با اشاره به نقش مؤثر انجمن سازههای فولادی در حل معضلات نامبرده گفت: ایجاد حلقه ارتباطی مؤثر بین انجمن صنفی تولیدکنندگان با ذوب آهن، فولاد مبارکه و پیمانکاران و ارگانهای دولتی و خصوصی ساخت سازههای فولادی به منظور صنعتی سازی و اصلاح الگوی مصرف سازههای فولادی، انجام پروژههای پژوهشی پشتیبان بازنگری یا امتیازدهی به اجرای ساختمان که میتواند در مواردی همچون هزینه بیمه ساختمان از جمله معضلات این صنعت باشد.
وی افزود: امکان سنجی و تسهیل ورود فناوریهای نوین (کمک به مرکزتحقیقات راه و مسکن برای جلوگیری از صفهای طولانی متقاضیان تست و پژوهشهای علمی سازههای فولادی، بررسی سازگاری فناوریهای نوین وارداتی از کشورهای پیشرفته با شرایط کشور ما به لحاظ زیرساختی و اقلیمی و لرزه خیزی توسط انجمن سازههای فولادی، بازنگری در تعرفههای حق الزحمه ناظرین و انجام پیشنهادات سازنده و مشوق در این خصوص، همکاری در بازنگری جرایم تخلف ناظرین توسط انجمن و مسابقه یا فراخوان دعوت مهندسان به ارائه راهکارهای اجرایی جهت کنترل ساخت و ساز از جمله پیشنهاداتی بود که در این نشست ارائه شد.
ایپکچی به مهمترین نتایج این نشست اشاره کرد و گفت: مشکلات اجرای سازهای فولادی مسائلی که در حوزه تولید و کیفیت مصالح فولاد در کشور با آن روبروهستیم و نیز نداشتن یک شاخصهای کیفیت سازهای فولادی و مسائلی که در طراحی با آنها مواجه هستیم میتوان اشاره کرد.
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