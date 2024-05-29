دومین رویداد «بانوی دیار دیلم» در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رویداد بانوانه بانوی دیار دیلم عصر چهارشنبه با هدف تبیین گفتمان الگوی سوم زن و با تجلیل از جمعی از بانوان برگزیده و فعال عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی در بقعه حضرت فاطمه اخری (س) رشت برگزار شد.

مسئول امور بانوان بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا (عج) کشور در این رویداد با اشاره به جایگاه و عظمت حضرت فاطمه اخری (س) اظهار کرد: پرداختن شما به شخصیت این بانوی والامقام باعث شد تا بسیاری از ما با ایشان آشنا شویم.

سیدی با اشاره به ۷۰۰۰ شهید بانو در سطح کشور خاطرنشان کرد: مادران شهدا بهترین الگو برای معرفی و تبیین نقش الگوی سوم زن هستند.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید دستاوردهای بانوان ایرانی مسلمان را برای تمام جهان روایت کرد گفت: امروز دشمنان با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای مانع معرفی زنان توانمند، اثرگذار و مؤمن ایرانی به عنوان الگو برای بانوان جهان شدند.

مسئول امور بانوان بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا (عج) کشور با بیان اینکه امروز زنان و بانوان جوان ایران وارث مسیر مادران شهدایی هستند که تمام هستی خود را برای حفظ اسلام و انقلاب فدا کردند افزود: امروز باید با استفاده از ابزار روایت، حصار رسانه‌ای ایجاد شده را بشکنیم و نشان دهیم که بانوان نمونه الگوی سوم زن در جامعه فراوان حضور دارند که دشمن نمی‌خواهد آن‌ها دیده شوند.

طاهره سیدی تصریح کرد: زن ایران مسلمان، محجبه و توانمند ایرانی نباید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودش غافل باشد؛ بلکه باید آن را به گوش همه عالم برساند.

نقش والای مردم گیلان در توسعه دین اسلام

«حجت الاسلام مجتبی پوریوسفی» دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان نیز در این مراسم ضمن تبیین وضعیت کنونی جهان در عصر آخرالزمان اظهار کرد: امروز در دوران مقدمه ظهور قرار داریم؛ یعنی دورانی که در آن بناست عدالت حقیقی جاری شود.

حجت الاسلام پوریوسفی تحقق جامعه اسلامی را لازمه تحقق ظهور دانست و گفت: کشورهایی بسیاری در جهان ادعا کردند که می‌خواهند جهان را بسازند اما می‌بینیم که تمام این ادعاها پوچ بوده، زیرا جامعه عاری از ظلم و جور در دوران امام زمان (عج) محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه گسترش عبارت «برابری زن و مرد» توسط غرب ظلمی به بانوان جهان است تصریح کرد: باید بدانید که جامعه اسلامی به وسیله تربیت نسل توانمند، مؤمن و کارآمد توسط زنان به وقوع می‌پیوندد.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون مساله الگوی سوم زن افزود: الگوی سوم زن یعنی زنی که در عین رعایت حدود اسلامی و شرعی، می‌تواند در تمامی عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نقش آفرین باشد.

پور یوسفی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به جایگاه بانوان کرامت بخشید تصریح کرد: استان گیلان پیش از هر استان دیگری در کشور به تشییع گرویده و زنانی بزرگ، نقش‌آفرین و حکمران را در خود پرورش داده بود.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان در تاریخ یکی از مذهبی‌ترین استان کشور بوده افزود: نقش والای مردم گیلان در توسعه دین اسلام و مذهب تشییع باعث شد تا دشمن با هجمه فرهنگی به دنبال دور کردن فضای این استان از فضای دینی باشد.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان هدف دشمن در جنگ نرم را دور کردن زنان ایران از باورهای دینی و اخلاقی دانست و ابراز داشت: ایستادگی بانوان در مقابل این جنگ آجر بالایی دارد زیرا شما بانوان هستید که نسل ظهور را پرورش خواهید داد.

پور یوسفی تصریح کرد: امروز بانوان مسلمان و معتقد به اصول شرعی و اخلاقی می‌بایست به جای واکنش، در جایگاه کنش قرار بگیرند و دستاوردهای زن مسلمان و زن ایران مؤمن را به رخ جهانیان بکشند.

لزوم وحدت بانوان فعال فرهنگی در عرصه‌های مختلف

«فاطمه حاج هادی» یکی از دفتر بانوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان نیز در این مراسم ضمن تجلیل از مقام شهدای خدمت اظهار کرد: شهادت این عزیزان باب جدید را به روی ما باز کرد که می‌شود سیاستمدار بود اما به نحوی عمل کرد که به شهادت رسید.

وی تصریح کرد: امروز برای اینکه نسل جوان را به سمت حجاب، ارزش‌های اخلاقی و مسیر صحیح موفقیت هدایت کنیم باید به زبان روز مسلط باشیم تا بتوانیم با این نسل جوان و پویا ارتباط اثرگذار برقرار کنیم.

فاطمه حاجی هادی با اشاره لزوم وحدت بانوان فعال فرهنگی در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: لازمه تحقق جبهه سازی و تشکیل حقیقی جبهه فرهنگی نیازمند وحدت و هم افزایی است.

«صاحبه رزم» یکی دیگر از اعضای دفتر بانوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان نیز در این مراسم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص الگوی سوم زن اظهار کرد: در روایت غرب از نقش زن، زن هیچگاه در متن وقایع نبوده و همواره در حاشیه قرار داشته است.

گیلان زنان تاریخ‌سازی را در طول تاریخ پرورش داده است

رزم یکی با بیان اینکه استان گیلان زنان برجسته و تاریخ‌سازی را در طول تاریخ پرورش داده است، گفت: شکوفایی بانوان گیلانی در دوران بعد از انقلاب اسلامی بسیار جدی تر پیشرفت کرده است.

وی روایت زن گیلانی را رسالت اصلی رویداد بانوی دیار دیلم دانست و خاطرنشان کرد: مجموعاً ۱۸۷۶ نفر توسط تیم دوازده نفره دبیرخانه دفتر بانوان جبهه به عنوان بانوان فعال و نقش آفرین در سطح استان گیلان شناسایی شدند.

رزم یکی با بیان اینکه نفرات برتر رویداد بانوی دیار دیلم توسط هیئت داوران در هشت عرصه شناسایی شدند افزود: برگزاری مسابقه نقاشی در بیش از ۲۰ مدرسه دخترانه در استان گیلان از جمله اقدامات انجام شده در راستای رویداد بانوی دیار دیلم بود.

وی دیدار با خانواده شهدا و غبارروبی مزار شهدای زن استان گیلان رو از دیگر اقدامات انجام شده دانست و افزود: مسابقه کتابخوانی ماه در آینه نیز از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای رویداد بانوی دیار دیلم بود.

در پایان این مراسم از نفرات برتر و برگزیده دومین دوره رویداد بانوی دیار دیلم که بانوان فعال و اثرگذار در هشت عرصه مختلف فرهنگی و اجتماعی بودند آجیل به عمل آمد.