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۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۵

بخشدار ویژه خارگ:

شاهد یک انتخابات پرشور خواهیم بود

شاهد یک انتخابات پرشور خواهیم بود

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: امیدوار هستیم با هم افزایی و هم گرایی اصحاب رسانه، نخبگان تأثیرگذار، انتخابات خوبی را در جزیره خارگ برگزار کنیم.

محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید راهبردهای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت انتخاباتی را به صوت جدی مورد توجه قرار دهند، فرآیندهای انتخاباتی در جزیره خارگ آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی بدون حاشیه در جزیره خارگ برگزار شد، افزود: بایستی مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، هرچند فضای اجتماعی و همبستگی اجتماعی بعد از شهادت رئیس‌جمهور به افزایش مشارکت کمک می‌کند و باید برای حفظ این فضا تلاش کرد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: امیدوار هستیم با هم افزایی و هم گرایی اصحاب رسانه، نخبگان تأثیرگذار، انتخابات خوبی را در جزیره خارگ برگزار کنیم و در همه مراحل آن ضوابط یک انتخابات مبتنی بر اخلاق و اصول رو شاهد باشیم.

کد مطلب 6123183

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