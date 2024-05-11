اجراهای تئاتر شهر ۳ میلیارد فروخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۲۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ اعلام شد.

نمایش «گالیله» به کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور که از ۲۹ فروردین در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ مخاطب و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است، با مجموع ۱۹ اجرا و میزبانی از ۷ هزار و ۵۷۷ مخاطب (با احتساب بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) توانست به فروشی معادل ۱ میلیارد و ۷۷۶ میلیون تومان دست پیدا کند.

نمایش «روال عادی» به کارگردانی کیارش رُست که اجرای خود را از ۳۰ فروردین در تالار چهارسو، با ظرفیت۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۲۱ اجرا و میزبانی از ۱ هزار و ۳۰۷ مخاطب توانست به فروشی معادل ۱۸۱ میلیون و ۹۸هزار تومان برسد.

نمایش «توقف اتانازی» به کارگردانی محمدرضا عطایی‌فر که اجرای خود را از ۲۳ فروردین در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۲۵ اجرا و میزبانی از ۱ هزار و ۷۴۲ مخاطب، توانست به فروشی معادل ۲۳۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «آن بُرد» به کارگردانی مهدی زندیه و آیدین تمبرچی نیز که اجرای خود را از ۲۳ فروردین در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت۱۷۰ هزار تومان آغاز کرده است، با ۲۷ اجرا و میزبانی از ۲ هزار و ۲۹۹ مخاطب، فروشی معادل ۳۴۵ میلیون۷۴۶ هزار تومان داشته است.

نمایش «پس از» به کارگردانی مرتضی کوهی نیز که اجرای خود را از ۲۳ فروردین در تالار قشقایی، با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۴۰ هزار تومان آغاز کرده است، با ۲۱ اجرا و میزبانی از ۲ هزار و ۱۹۴ مخاطب به فروشی معادل ۲۶۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «آبی گونه» به کارگردانی کاوه مهدوی که از ۲۳ فروردین در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،‌ با مجموع ۲۵ اجرا و میزبانی از ۹۳۱ مخاطب به فروشی معادل ۹۴ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «کان لم یکن» به کارگردانی سید علی موسویان که از ۲۶ فروردین در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۵۰ هزارتومان روی صحنه رفته است، با ۲۳ اجرا، ۸۷۱ مخاطب جذب کرده و فروشی معادل ۸۸ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان داشته است.

نمایش «نظام ابن عربی» به کارگردانی یاسمین عباسی که از ۲ اردیبهشت‌ در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۱۷ اجرا میزبان ۳۴۶ مخاطب بوده و به فروش ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «سلطان عمرا بمیرد» به کارگردانی محمدجواد کبودرآهنگی که از ۴ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳به صحنه رفته است؛ پانزدهمین اجرای خود را پشت سر گذاشت و در مجموع، میزبان ۵۷۱ تماشاگر بوده است. این نمایش با بلیت ۱۰۰ هزار تومانی و ظرفیت سالن۲۳۶ نفری، مبلغ ۲۱ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان فروخته است.

همچنین نمایش «جادوی شهرزاد» به کارگردانی احمد دهقان نیز که اجرای خود را از ۹ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ آغاز کرده است؛ با ۱۰ اجرا توانسته است ۶۳۳ تماشاگر را به تماشاخانه سنگلج جلب کند. این نمایش با بلیت ۸۰ هزار تومانی و ظرفیت سالن۲۳۶ نفری، توانسته مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان بفروشد.

در تالار هنر، نمایش«انگشتر اسرارآمیز» به کارگردانی میثم یوسفی که از ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳در سالنی با ظرفیت ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۱۹ اجرا و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، توانست ۱ هزار و ۸۴۶ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۱۱۴ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان دست پیدا کند.



همچنین نمایش «آکادمی پرندگان» به کارگردانی حسین مزینانی که از ۲۲ فروردین‌ ۱۴۰۳در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۲۷ اجرا و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، توانسته ۱ هزار و ۵۴۸ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۱۰۸ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان دست پیدا کند.