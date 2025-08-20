اجرای برنامه ایمنی آب در بوشهر با هدف تضمین کیفیت و پایداری آب شرب

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای برنامه ایمنی آب به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان این شرکت با هدف تضمین سلامت آب آشامیدنی و ارتقای کیفیت آن در سطح استان در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان اینکه آب سالم یکی از ارکان اساسی بهداشت عمومی و توسعه پایدار است، گفت: تأمین و حفظ سلامت آب شرب از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقا و به‌روزرسانی تصفیه‌خانه‌ها به‌ویژه آب‌شیرین‌کن‌ها و پایش مداوم کیفیت آب دنبال می‌شود.

بردستانی ادامه داد: پایش منظم شاخص‌هایی نظیر کلر باقی‌مانده، کدورت، پارامترهای میکروبی، فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی در برنامه‌های سالانه شرکت گنجانده شده و به صورت مدون انجام می‌گیرد.

وی همچنین از افزایش بازدیدهای میدانی و مشترک با نهادهای ناظر در راستای نظارت بر کیفیت و ایمنی آب خبر داد و افزود: این بازدیدها نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت و اعتماد عمومی ایفا می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، با اشاره به اهمیت پیشگیری از آلودگی منابع آبی، بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعال مردم برای حفظ منابع آب تأکید کرد و از شهروندان خواست در مسیر حفاظت از سلامت آب، همراهی و نظارت اجتماعی را جدی بگیرند.