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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۱۱

چاپی مصور از "صد سال تنهایی" و تجلیل از مارکز در کوبا

چاپی مصور از "صد سال تنهایی" و تجلیل از مارکز در کوبا

همزمان با انتشاری دیگر از رمان "صدسال تنهایی" در کوبا از خالق اثر تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کوبا، این تجلیل عصر روز پنجشنبه در شهر هاوانا و از سوی ناشر کتاب "صد سال تنهایی" برگزار شد و به همین مناسبت هشتادمین سال تولد مارکز نیز جشن گرفته شد.

در این مراسم که بدون حضور نویسنده برگزار شد علاوه بر ناشر کتاب، مسئولان امور کتاب کوبا و انتشارات دولتی ادبیات و هنر - به عنوان بانیان مراسم - حضور داشتند تا از چاپ جدید کتاب رونمایی کرده و هشتادمین سال نویسنده را جشن بگیرند. از ویژگیهای بارز چاپ جدید "صدسال تنهایی" نقاشیها و تصاویری است که توسط روبرتو فاولو ترسیم شده است.

"صد سال تنهایی" مارکز نخستین بار در سال ۱۹۶۷ در آرژانتین به زبان اسپانیایی و با شمارگان ۸۰۰۰ نسخه منتشر شد. نویسنده در این رمان به شرح زندگی شش نسل از خانواده بوئندیا در ماکوندو می پردازد.

کد مطلب 612635

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