چاپی مصور از "صد سال تنهایی" و تجلیل از مارکز در کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کوبا، این تجلیل عصر روز پنجشنبه در شهر هاوانا و از سوی ناشر کتاب "صد سال تنهایی" برگزار شد و به همین مناسبت هشتادمین سال تولد مارکز نیز جشن گرفته شد.

در این مراسم که بدون حضور نویسنده برگزار شد علاوه بر ناشر کتاب، مسئولان امور کتاب کوبا و انتشارات دولتی ادبیات و هنر - به عنوان بانیان مراسم - حضور داشتند تا از چاپ جدید کتاب رونمایی کرده و هشتادمین سال نویسنده را جشن بگیرند. از ویژگیهای بارز چاپ جدید "صدسال تنهایی" نقاشیها و تصاویری است که توسط روبرتو فاولو ترسیم شده است.

"صد سال تنهایی" مارکز نخستین بار در سال ۱۹۶۷ در آرژانتین به زبان اسپانیایی و با شمارگان ۸۰۰۰ نسخه منتشر شد. نویسنده در این رمان به شرح زندگی شش نسل از خانواده بوئندیا در ماکوندو می پردازد.