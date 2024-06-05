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۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۲۵

آیت الله فاضل لنکرانی با خانواده شهید شوقی دیدار کرد

آیت الله فاضل لنکرانی با خانواده شهید شوقی دیدار کرد

آستانه اشرفیه - آیت الله فاضل لنکرانی باخانواده شهید «حسین شوقی» از شهدای دفاع مقدس در روستای چهارده از توابع شهرستان آستانه اشرفیه دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با حضور در منزل مادر شهید «حسین شوقی» از خانواده این شهید والامقام دیدار و از فداکاری و جان نثاری این شهید تجلیل به عمل آورد.

این دیدار در حاشیه سفر آیت الله فاضل لنکرانی به استان گیلان جهت سخنرانی در مراسم سی و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) در جمع مردم متدین رشت در مصلای این شهر صورت گرفت.

آیت الله فاضل لنکرانی با خانواده شهید شوقی دیدار کرد

شهید حسین شوقی شهریور ۱۳۴۱ در روستای کاچار چهار ده از توابع آستانه اشرفیه در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود.

با شروع جنگ تحمیلی به ارتش جمهوری اسلامی لشگر ۹۲ زرهی اهواز پیوست و در عملیات کربلایی ۵ دی ماه ۱۳۶۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6127577

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