به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به درخواست بازدید علاقمندان از خزانه جواهرات ملی و نظر به اتمام عملیات عمرانی؛ این مجموعه از روز دوشنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، همچون روال گذشته در روزهای شنبه تا سه‌شنبه ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۳۰ به منظور بازدید عموم برقرار خواهد بود.

هموطنان به منظور بازدید از این مجموعه، می‌توانند نسبت به تهیه بلیط در محل خزانه جواهرات ملی به نشانی تهران، میدان امام خمینی (ره)، خیابان فردوسی، نرسیده به چهارراه استانبول، نبش کوچه بانک مرکزی، ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.