اجرای طرح جمع آوری فاضلاب شش شهر مازندران به اتمام می رسد

به گزراش خبرنگار مهر، محمد علی سلیمی صبح دوشنبه در نشست خبری با رسانه های جمعی مازندران در ساری افزود: اجرای طرح کامل فاضلاب در شهرهای ساری و بابل به اعتبار 5/1 میلیون دلاری بانک جهانی صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: اجرای طرحهای فاضلاب در شهرهای ساری، بابلسر، بابل، نوشهر و چالوس و جویبار در فاز اول در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به اینکه سال آینده شهرهای خلیل شهر، کوی خیل، گتاب تحت پوشش خدمات این شرکت قرار می گیرد، تصریح کرد: هم اکنون آب آشامیدنی شهرهای استان از طریق 218 حلقه چاه و 29 دهانه چشمه تامین می شود.

سلیمی با بیان اینکه یک میلیون و 952 هزار نفر از شهروندان مازندران از خدمات این شرکت بهره مند هستند، یاد آور شد: تامین آب ، توسعه شبکه و اجرای طرحهای جمع آوری فاضلاب ماموریت اساسی این شرکت است.

وی افزود: از ابتدای امسال تا کنون 75 درصد از تعهدات این شرکت در ارتباط و توسعه و اصلاح شبکه در استان انجام شده است.

این در حالی است که تنها 36 درصد اعتبارات مصوب تخصیص یافته است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای مازندران از بازسازی و حفر چاههای جدید برای افزایش دیی 385 لیتر آب در ثانیه در استان خبر داد و افزود: تا پایان سال مالی جاری شش حلقه چاه جدید در مازندران به بهره برداری می رسد.

سلیمی با اشاره به مطالعات در حال انجام زیست محیطی طرح فاضلاب 13 شهر مازندران خاطرنشان کرد: با اتمام مراحل سازه ای، تصفیه خانه بابلسر کار نصب تجهیزات آن ظرف 20 روز آینده به اتمام می رسد.

وی همچنین از فرسودگی هزار 700 کیلومتر شبکه توزیع آب آشامیدانی مازندران خبر داد و با اشاره به نیاز اعتباری 55 میلیارد تومانی برای بازسازی این خطوط یاد آور شد: در صورت ادامه روند کنونی تخصیص اعتبار بازسازی شبکه های فرسوده استان 20 سال طول می کشد.

وی در پایان از آغاز مراحل مطالعات طرح فاضلاب در شهرهای قائمشهر، بابل، محمود آباد و تنکابن خبر داد.