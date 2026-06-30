تنها ۳۰ درصد شهر چالوس به شبکه فاضلاب بهداشتی متصل است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه سه‌شنبه در جلسه بررسی موانع و مشکلات شبکه فاضلاب شهری چالوس با اشاره به وضعیت نامناسب پوشش شبکه فاضلاب شهری اظهار کرد: در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد شهروندان چالوس به شبکه فاضلاب متصل هستند و توسعه این زیرساخت از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان به شمار می‌رود.

وی افزود: انتشار بوی نامطبوع فاضلاب در محدوده ساحلی، علاوه بر کاهش کیفیت محیط زیست، سلامت شهروندان را نیز تهدید می‌کند و رفع این مشکل نیازمند اقدام فوری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول است.

فرماندار چالوس نیز با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، خواستار پیگیری مستمر مصوبات این جلسه تا حصول نتیجه و رفع مشکلات حوزه آب و فاضلاب شهرستان شد.

بهزاد برازاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران نیز با بیان اینکه شبکه جمع‌آوری فاضلاب یکی از شاخص‌های توسعه شهری است، گفت: با افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه، زمینه توسعه شبکه در چالوس فراهم شده و این شهرستان به عنوان اولویت اجرای طرح‌های توسعه فاضلاب در سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.

وی افزود: طول شبکه موجود حدود ۶۰ کیلومتر است، در حالی که برای پوشش مناسب شهر باید این میزان به بیش از ۴۰۰ کیلومتر افزایش یابد.

مدیرعامل آبفای مازندران همچنین از آمادگی این شرکت برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای از طریق روش‌های تأمین مالی از جمله فاینانس، BOT و بیع متقابل خبر داد و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات سال جاری به توسعه شبکه فاضلاب چالوس اختصاص خواهد یافت.

در پایان این نشست، مسئولان بر تعیین اولویت‌های مکانی توسعه شبکه، تکمیل تأسیسات زیربنایی در رینگ ۴۵ متری پیش از آسفالت، تعیین تکلیف پروژه سپتاژ، تسریع در واگذاری انشعابات فاضلاب خیابان خزر، اجرای ۷۵۰ متر لوله‌گذاری در روستاهای علی‌آباد و تازه‌آباد، تأمین پمپ آب برای روستای ذوات و تهیه طرح اجرایی شبکه فاضلاب شهر چالوس ظرف دو ماه آینده تأکید کردند.