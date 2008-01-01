مدعیان مهدویت و پیامبری، دچار اختلالات روانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، نشست تخصصی اخلاق و فکر در حوزه رفتار شناسی مدعیان از سلسله نشستهای تخصصی مهدویت به ابتکار موسسه پژوهشی انتظار نور در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. دکتر حسین برهانی روانپزشک گفت: مدعیان مهدویت و پیامبری، دچار اختلالات روانی، هذیان گویی و توهم هستند.
وی با بیان اینکه در علم روانشناسی اختلالاتی در حوزه تفکر وجود دارد که منجر به توهمات و هذیان میشود که از آن با عنوان اختلال جنون نام میبرند اظهار داشت: در تشخیص اینگونه بیماریهای رفتاری، نباید سلیقهای عمل شود چراکه این امر باعث مخدوش شدن جایگاه شغلی، تحصیلی، اجتماعی و فرهنگی فرد میشود.
وی ادامه داد: عوامل محیطی، ژنتیکی، روانی، بیولوژیکی و زیستشناختی در ظهور برخی اختلالات روانی مؤثر هستند که گاهی این قبیل بیماریها در انسان وجود دارند که با بروز برخی شرایط و عوامل محیطی در فرد ظاهر میشوند.
برهانی خاطر نشان کرد: این قبیل افراد دچار نوعی مسخ واقعیت و مسخ شخصیتی میشوند.
برهانی تصریح کرد: بیماران و مدعیان چنان در خصوص ادعای خود با صلابت و محکم سخن میگویند اغلب موجب تحریک افکار و تحت تأثیر قرار دادن عاطفی مردم میشود.
وی افزود: مدعیان از ریشههای فرهنگی، عواطف مذهبی و احساس تقدس گرایی مردم سوء استفاده میکنند و باید در شناسایی این افراد اختلالات شخصیتی و جسمی و ژنتیکی و عوامل و استرس های محیطی مورد بررسی قرار گیرند.
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