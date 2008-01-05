به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 30 قطعه عکس تئاتر از دریچه دوربین به نمایش گذاشته شده که از سال 1377 تا 1385 از نمایش‌های شازده احتجاب، سه خواهر، گوریل پشمالو، ایوانف، مهر و آینه، شب هزار و یکم و دشمن مردم گرفته شده است. این عکس‌ها به صورت آنالوگ و دیجیتال تهیه شده و در ابعاد 20 در 30 به نمایش درمی‌آید.

* نمایشگاه آثار عکاسی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) از ساعت 16 شنبه 15 دی‌ماه در نگارخانه کمال‌الدین بهزاد آغاز به کار می‌کند و تا 20 دی ماه نیز ادامه خواهد یافت. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه به نشانی بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر، شماره 312 مراجعه کنند.

* نمایشگاه نقاشی‌های ندا درخشان و شیوا خدیویان از شنبه 15 دی‌ماه در نگارخانه لاله افتتاح می‌شود. این نمایشگاه از ساعت 16 آغاز به کار می‌کند و ساعت 9 تا 13 و 15 تا 19 روزهای 15 تا 21 دی‌ماه در خیابان فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، گالری لاله در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

* نمایشگاه نقاشی‌های سولماز توحیدلو از شنبه 15 دی‌ماه در گالری سیحون آغاز به کار می‌کند. این نمایشگاه از 16 تا 20 دی‌ماه ساعت 10 تا 18 هر روز در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و علاقمندان می‌توانند به نشانی خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره 30، گالری سیحون مراجعه کنند.

* نمایشگاه آثار عکاسی داود نصیری با عنوان "مسافران عشق" از 15 دی در نگارخانه فرهنگسرای خانواده افتتاح می‌شود و تا 25 دی ادامه دارد. در این نمایشگاه 22 عکس در ابعاد 50 در 70 و 42 گزارش تصویری حاصل سفرهای هنرمند به کشورهای مختلف دنیا به نمایش گذاشته می‌شود. فرهنگسرای خانواده در نارمک، خیابان هلال احمر، خیابان گلستان قرار دارد.