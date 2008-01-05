ردیف استخدامی 3 هزار عضو هیئت علمی هنوز ابلاغ نشده است

دکتر رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : موافقت دولت با جذب 3 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاهها به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ شده است اما این معاونت هنوز ردیفهای استخدامی را به وزارت علوم ارائه نداده که امیدواریم تا پایان امسال این کار انجام شود.

وی اظهار داشت : از تعداد 3 هزار ردیف استخدامی جدید، هزار عضو هیئت علمی به دانشگاههای دولتی و 2 هزار عضو به دانشگاه پیام نور اختصاص می یابد.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم گفت: اجرایی کردن 3 هزار عضو هیئت علمی و جذب 2 هزار و 500 عضو هیئت علمی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به تصویب رسانده بود تا پایان برنامه چهارم توسعه، می تواند نیاز ضروری دانشگاههای دولتی وزارت علوم را تأمین می کند.

وی اضافه کرد : از سوی دیگر دانشگاههای غیر انتفاعی و مراکز پژوهشی نیاز به عضو هیئت علمی دارند که برای رسیدن به شاخص مطلوب نسبت استاد به دانشجو و ارتقاء هرم هیئت علمی در دانشگاهها تا پایان برنامه به 50 هزار عضو هیئت علمی نیاز است.

عامری در مورد شاخصهای استاد به دانشجو گفت: نسبت مطلوب استاد به دانشجو در دانشگاههای دولتی 1 به 18، در دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد 1 به 35 و در دانشگاههای پیام نور 1 به 250 است.