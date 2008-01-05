به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد در بین داوران بخش مسابقه تایگر جشنواره روتردام ویژه فیلم‌های اول و دوم علاوه بر پناهی اسم رناتا لیتوینووا بازیگر و فیلمساز روس، تیزیانا فینزی از جشنواره لوکارنو، ریکس هادرز نایب رئیس پیشین موزه فیلم هلند و رویستن تان فیلمساز سنگاپوری دیده می‌شود.

داوران بخش مسابقه تایگر ویژه فیلم‌های کوتاه هم عبارتند از مونیک توبوش سینماگر هلندی، کاتیا روسینی از بلژیک و مایک هلوبوم از کانادا. فهرست نهایی فیلم‌های حاضر در دو بخش مسابقه تایگر سه‌شنبه آینده هشتم ژانویه اعلام و سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام از 23 ژانویه تا سوم فوریه (سوم تا چهاردهم بهمن) برگزار می‌شود.

پیش از این اعلام شده بود پروژه‌های جدید عباس کیارستمی و جعفر پناهی برای حضور در سینه‌مارت، بازار مشترک جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام در هلند، پذیرفته شدند. "رونوشت برابر اصل" کیارستمی و "بازگشت" پناهی در بین 39 پروژه در دست تولید سینه‌مارت سال 2008 قرار دارند که از میان 550 پروژه متقاضی انتخاب شده‌اند.