به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در اولین نشست راهبردی با حضور مدیران قضایی دادگستری استان تهران که در خارج از وقت اداری در سالن ولایت مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد، با تأکید بر اینکه خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم در سنگر احقاق حق، مؤثرترین ابزار در مقابله با توطئه‌های دشمن است، اظهار داشت: ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تحقق دادرسی عادلانه در راستای منویات مقام معظم رهبری و سند تحول قوه قضائیه، هدف اصلی این مدیریت است.

نظارت بر بازار و صیانت از حقوق بیت‌المال

رئیس کل دادگستری استان تهران در محورهای نظارتی عنوان کرد: صیانت از حقوق عامه و پیش‌گیری از تخلفات در حوزه تأمین مایحتاج عمومی، از طریق ورود فعالانه و مطالبه‌گری مستمر از متولیان برنامه در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: توجه جدی به حفظ حقوق بیت‌المال، به‌ویژه در موضوع اراضی ملی و انفال و مقابله قاطع با تغییر کاربری‌های غیرقانونی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، از محورهای کلیدی اقدامات نظارتی این مجموعه خواهد بود.

امنیت اجتماعی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته

عتباتی در تبیین رویکرد امنیتی دستگاه قضایی تاکید کرد: مبارزه جدی و بازدارنده با تمامی اشکال جرم و بزه، به‌ویژه تعقیب کیفری عاملان شهادت رهبر شهید و سایر شهدای گران‌قدر، در اولویت قرار دارد؛ چنانچه با شناسایی کانون‌های تولید جرم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و همکاری نزدیک با فراجا، امنیت اجتماعی در سطح استان تقویت خواهد شد.

وی همچنین در این نشست تأکید کرد: در پرونده‌های مربوط به فساد مالی و جرایم اقتصادی، سرعت در رسیدگی در کنار دقت و عدالت، ملاک عمل خواهد بود.

ترویج فرهنگ سازش و کاهش جمعیت کیفری

رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم تصریح کرد: توسعه واحدهای سازش مردمی و تقویت شوراهای حل اختلاف، گامی موثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی است؛ چنانچه در محورهای حمایتی برای کاهش جمعیت کیفری، باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌گیری از "جایگزین‌های حبس" و سیاست‌های حرفه‌آموزی استفاده شود تا بازگشت مفید زندانیان به جامعه محقق شود.

عتباتی در خصوص اخلاق سازمانی و تعامل با مراجعین، اظهار داشت: روی گشاده و احترام به مراجعین باید به فرهنگ سازمانی دادگستری تبدیل شود و افزایش شاخص رضایتمندی مردم، تنها معیار واقعی موفقیت مدیریتی است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نظم و انضباط اداری باید از راس سازمان آغاز گردد و مدیران باید الگوی مناسبی برای بدنه اجرایی باشند.

وی همچنین در خصوص مدیریت زمان بیان کرد: ساعات اداری باید به‌طور کامل به مراجعین و رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص یابد و برنامه‌های جانبی نظیر بازدید از زندان‌ها و واحدهای تولیدی جهت هماهنگی امور در ساعات غیرکاری طراحی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر رفاه کارکنان تاکید کرد: رفع مشکلات قضات و کارکنان و اتخاذ تدابیر مؤثر برای بهبود وضعیت معیشتی آنان خاصه در بحث تامین مسکن از دغدغه‌های اصلی این مدیریت است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاران مسلط برای در این حوزه در جهت رفع مشکل سعی و تلاش‌های لازم به عمل خواهد آمد.

وی همچنین بر لزوم استفاده از نیروهای جوان و نخبه در کنار تجربه پیشکسوتان تأکید نمود تا تعالی سازمانی و بهره‌وری در تمامی ارکان دادگستری استان تهران محقق شود.

در پایان، وی با اشاره به سوابق ۲۶ ساله خدمت در دادگستری‌های قم، اردبیل و آذربایجان غربی، از همکاران خواست تا با همت مضاعف و در راستای «منشور خدمت»، در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت گام بردارند تا اعتماد مردم به دستگاه قضایی به نحو احسن پاسخ داده شود.