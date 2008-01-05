وزارت رفاه ترمز سیستم سلامت کشور را کشیده است

دکتر نورالدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از همان روزهایی که طرح تشکیل وزارت رفاه را تقدیم مجلس کردیم، برداشت و هدف ما این بود که وزارتخانه به عنوان مجری اصل 29 قانون اساسی، بیمه همگانی و امداد و حمایت همه آحاد مردم را زیر چتر کارآمد خود قرار دهد و آن 25 نهاد، ارگان و... در درون وزارت رفاه وارد شوند.

وی تصریح کرد: در واقع، هدف از تشکیل وزارت رفاه این بود که بیشتر مدافع بیماران خواهد بود و برای یکسان سازی بیمه، بالا بردن سرانه بیمه و کارآمد کردن بیمه درمان همگانی مردم اقدام خواهد کرد.

پیرموذن، در عین حال به مخالفت هایی که در همان زمان با تشکیل این وزارتخانه صورت گرفت، اشاره کرد و افزود: از همان روزهای آغازین تقدیم طرح تشکیل وزارت رفاه به مجلس، یک تفکری از درون این 25 نهاد و ارگان، به شکل آشکار و پنهان با تشکیل این وزارتخانه مخالفت می کرد.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اختصاص 35 درصد بودجه سالیانه کشور به وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی را، از دلایل اصلی برای مخالفت با تشکیل وزارت رفاه عنوان کرد و گفت: اختصاص چنین بودجه ای، وزیر پاسخگو می خواست.

وی با اشاره به معرفی یکی از مدیران مجموعه های حمایتی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت رفاه، افزود: برداشت من این بود که کسانی که می خواستند ابتدا این وزارتخانه تشکیل نشود، بعد که دیدند این اتفاق شکل گرفت، به فکر تسلط بر وزارت رفاه افتادند و این آغازی شد برای بروز مشکلات در درون این وزارتخانه که همچنان نیز ادامه دارد.

پیرموذن، تصریح کرد: طراحان تشکیل وزارت رفاه با این عملکرد وزارتخانه به این نتیجه رسیدند که ای کاش بر تشکیل وزارت رفاه اصرار نمی کردند. چون نه تنها به اهداف اصلی خودش عمل نمی کند، بلکه یک ترمزی در سیستم سلامت کشور وارد کرده که می توان اختلاف دو وزارتخانه رفاه و بهداشت را در راستای عدم توجه به وظایف اصلی وزارت رفاه تفسیر کرد.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه وزارت رفاه یک وزیر سلامت نگر با دانش، توانایی و تسلط به اقتصاد درمان را می خواهد، افزود: وزیر مربوطه می بایست تجربه کاری در محیط های درمانی و بهداشتی را داشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی وزیر نگاه سلامت نگر نداشته باشد، چگونه می توان انتظار داشت یک وزارتخانه به وظایف اصلی اش که همان منطقی کردن سرانه بیمه، یکسان سازی بیمه، بالا بردن سرانه بیمه، کارآمد کردن بیمه درمان همگانی مردم و... است، دست یابد.

پیرموذن، با اظهار تاسف از اینکه وزارت رفاه در عمل با ایجاد موانعی در مقابل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، موجب اتلاف وقت و هزینه های کشور شده است، به وجود آمدن چنین شرایطی را زیبنده دولت ندانست.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع را یک سیستم مترقی و شناخته شده در دنیا دانست و گفت: سالها بر روی این طرح مطالعه و بررسی شده است.

وی با اشاره به نامه معاون سلامت وزارت بهداشت به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص مشکلات پیش روی اجرای طرح پزشک خانواده، افزود: احساس بر این است که وزارت رفاه می بایست برگردد به سمت انجام همان اهداف اصلی خود که مردم انتظار دارند این وزارتخانه به آنها جامه عمل بپوشاند.

پیرموذن، تحت پوشش چتر بیمه حمایت و امداد قرار گرفتن تمامی ایرانیان را، وظیفه اصلی وزارت رفاه عنوان کرد و گفت: وزارت رفاه به عنوان خریدار درمان و وزارت بهداشت به عنوان فروشنده خدمات درمانی، باید رابطه دوستانه و درک شرایط متقابل را داشته باشند تا بتوانند به مردم خدمت ارائه دهند.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: ولی در عمل شاهد یک نارسایی از سوی وزارت رفاه در انجام وظایف هستیم و از آنچه به عنوان یک وزارتخانه رویایی برای خودمان متصور بودیم، فاصله زیادی گرفته ایم.

وی با اشار به اینکه بعید نیست در مجلس هشتم، وزارت رفاه منحل شود، گفت: چون احساس بر این است که با چنین تفکری که بر این وزارتخانه حاکم است، نبودش بهتر از بودنش باشد.

پیرموذن، در پایان به تذکر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص معرفی یک وزیر سلامت نگر در دولت نهم اشاره کرد و افزود: آنچه مشخص است اینکه دولت نهم از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های کشور در جهت انتخاب وزیری که حداقل دانش اولیه سلامت و درمان مردم را داشته باشد و نظام سلامت را بشناسد، استفاده نکرده است.