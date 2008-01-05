" لاگربک" تا سال 2011 با تیم فوتبال سوئد تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در کنار تمدید قرارداد لاگربک با سوئد، رولند اندرسون دستیار این مربی هم تا دو سال دیگر با این تیم به همکاری خود ادامه خواهد داد. تمدید قرارداد با این دو مربی به علت روند موفقیت آمیز تیم ملی سوئد در راه صعود به رقابت های یورو 2008 بوده است. این برای پنجمین بار است که تیم ملی سوئد تحت رهبری این مربیان به مرحله نهایی رویدادهای فوتبال گام می گذارد.

لاگربک گفت: حضور در تیم ملی سوئد خوشحال کننده است و من می خواهم در ششمین رویداد فوتبال که همانا صعود به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی است با سوئد موفق ظاهر شوم.

در تیم سوئد بازیکنان شاخصی چون زلاتان ابراهیموویچ (اینتر)، فردی لیونبرگ(وستهام) و کیم کالستروم(لیون) حضور دارند.