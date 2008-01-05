  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۱۷

وزارت بازرگانی مسئول نظارت بر توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی شد

وزارت بازرگانی بر اساس مصوبه هیئت دولت مسئول هماهنگی ، نظارت و پاسخگویی در زمینه توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی شد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ، این تصمیم در جلسه 25 شهریور ماه سالجاری و به منظور توسعه صادرات خدماتی فنی و مهندسی اتخاذ شد و به استناد این مصوبه و نیز مصوبات قبلی هیئت دولت ، سازمان توسعه تجارت ایران مسئولیت امور اجرایی توسعه صادرات خدماتی فنی و مهندسی را عهده دار خواهد بود.

بر اساس اعلام دبیر خانه کمیته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران ،  هم اکنون حدود یک میلیارد دلار حجم قراردادهای منعقده در بخش خدمات فنی و مهندسی است که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ارزش طرحهای خدمات فنی مهندسی ایرانی که در دیگر کشورها در حال اجرا است، به مرز 2 میلیارد دلار برسد.

کد مطلب 616100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها