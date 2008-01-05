قهرمان دوپینگی نمی خواهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس دفتر سازمان منطقه ای مبارزه با دوپینگ آسیای مرکزی (رادوکا) در نخستین همایش ملی مدیریت مبارزه با دوپینگ که صبح امروز با حضور مسئولین ورزش کشور برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: مرور مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مدیران ورزشی ما می تواند مدیریت ورزش کشور را به سمت و سوی ورزشی پاک و عاری از هرگونه مسئله دوپینگ در ورزشکاران پیش ببرد که برگزاری اینگونه همایش ها و با حضور مسئولین و مدیران طراز اول ورزش کشور می تواند راهگشای مناسبی در این زمینه باشد.



رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه خاطر نشان کرد: در همه دنیا مسئولین رده بالای ورزش به امر مبارزه با دوپینگ تاکید ویژه ای دارند. مانیز درکشور، همسو با سازمان تربیت بدنی به عنوان دو نهاد مدیریتی ورزشی با برنامه ریزی و تدوین استراتژی خاصی به بحث جدی دوپینگ و برخورد با ورزشکاران و قهرمانانی که به این امر اقدام کنند می پردازیم.



قراخانلو در ادامه ضمن اشاره به حضور و سخنرانی خود در سومین اجلاس جهانی مبارزه با دوپینگ که در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد، گفت: در این کنفرانس که با حضور مسئولین و روسای کمیته های ملی المپیک سراسر جهان و مسئولین وادا برگزار شد اینجانب بر تصمیم مسئولین ورزش ایران در راه مبارزه با پدیده شوم دوپینگ تاکید کردم که این سخنرانی با استقبال خوبی ازسوی دکترژاگ روگ رئیس کمیته بین المللی المپیک قرار گرفت.



وی در ادامه ضمن بیان این مطلب که برخی از مدیران ما از ورزشکار به هر قیمتی مدال می خواهند، افزود: این امر باعث می شود که یک ترس روانی در ورزشکار ایجاد شود و برای کسب آن دست به دوپینگ بزند. بعضی از مسئولین و مدیران اطلاعات دقیقی از مکمل ها و داروها ندارند و تصور می کنند که کشورهای دیگر از این طریق پیشرفت کرده اند.



دکتر قراخانلو ادامه داد: انجام شیوه های تمرینی و دقیق و استفاده از مباحث علمی، نگاه جدید دنیا به ورزش است. اگر شیوه های علمی که هم اکنون در دنیا استفاده می شود را در نظر بگیریم دیگر نیازی به دوپینگ و تقلب وجود ندارد.



رئیس کمیته ملی المپیک خاطر نشان کرد: بحت پاداش های مادی که در بعضی از موارد خود تبدیل به ضد ارزش می شوند بی توجهی به مباحث علمی و تاکید بر نتیجه گرایی از عوامل مهم دوپینگ در ورزشکار به حساب می آید.



وی در ادامه ایجاد وحدت رویه در بین مدیران ورزشی و تصویب آیین نامه ها و انجام فعالیت های حقوقی از را جمله کارهایی دانست که باید توسط مدیران صورت پذیرد.



رئیس دفتر سازمان منطقه ای مبارزه با دوپینگ آسیای مرکزی (رادوکا) افزود: ما در امر مبارزه با دوپینگ به سمت استقلال فدراسیون ها از لحاظ ساختار و تشکیلات پیش می رویم و از حق خود در مبارزه با دوپینگ در مسابقات المپیک پکن ، گوانگجو و .... نمی گذریم. هر کشوری که در مسابقات جهانی به سمت دوپینگ برود در عرصه بین المللی سرافکنده خواهد شد .

