به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی لیگ‌های برتر کشتی آزاد و فرنگی با حضور نمایندگان تیم‌ها و رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی برگزار شد. بر این اساس ۸ تیم در لیگ برتر کشتی آزاد حاضر می‌شوند و در لیگ برتر کشتی فرنگی نیز ۶ تیم به رقابت می‌پردازند.



در پایان مراسم قرعه کشی، تیم‌ها در دو بخش آزاد و فرنگی به شرح زیر در ۲ گروه قرار گرفتند.



کشتی آزاد:

گروه A: ستارگان ساری، سایپا، دانشگاه آزاد مازندران، نیروی زمینی ارتش

گروه B: بانک شهر، مقاومت البرز، پانلا، صنایع غذایی معینی پور



کشتی فرنگی:

گروه A: نفت و گاز زاگرس جنوبی، مقاومت البرز، شهرداری مسجد سلیمان

گروه B: رعد پدافند ارتش، دانشگاه آزاد قم، آلینوس



رقابت‌های لیگ از نیمه اول شهریور آغاز خواهد شد.