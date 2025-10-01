  1. استانها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

حضور ۲ تیم خوزستانی در لیگ برتر کشتی فرنگی ایران

اهواز - دو تیم از استان خوزستان در رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی ایران (جام یادگار امام ره) در سال ۱۴۰۴ حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی سال ۱۴۰۴ امروز (نهم مهر) برگزار شد. بر اساس این قرعه‌کشی، مسابقات در دو گروه سه تیمی انجام خواهد شد.

در گروه اول، تیم شهرداری مسجدسلیمان با تیم‌های رعد پدافند ارتش و استقلال قم هم‌گروه شد. همچنین در گروه دوم، تیم سینا صنعت ایذه با تیم‌های نفت و گاز زاگرس جنوبی و دانشگاه آزاد اسلامی تهران رقابت خواهد کرد.

استان خوزستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشتی فرنگی کشور شناخته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حدود ۷۰ درصد ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی را ورزشکاران این استان تشکیل می‌دهند.

چند روز پیش نیز کشتی‌گیران خوزستانی در رقابت‌های جهانی زاگرب کرواسی موفق به کسب دو مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز شدند.

