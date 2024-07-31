به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جهانبخشی ظهر امروز در مجمع سالانه هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: یکی از اهداف مهم هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی جذب حداکثری ورزشکاران در تمام سنین است و رشته آمادگی جسمانی یک رشته پایه و مادر برای تمام رشته‌های ورزشی است.

وی افزود: هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی چهارمحال و بختیاری دارای کادر اجرایی کاردان و موفق است.

معاونت امور ورزشی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه کارگاه‌های آموزشی و دانش‌افزایی نقش مؤثری در راستای پیشبرد اهداف هیأت دارد و هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی استان از عملکرد خوبی برخوردار بوده است.

جهانبخشی استفاده از ظرفیت و بخش خصوصی در توسعه رشته‌های آمادگی جسمانی را مهم برشمرد و عنوان کرد: هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی در بخش بانوان یک هزار و ۸۰۰ ورزشکار در بخش آقایان بیش از ۳۰۰ ورزشکار سازمان یافته دارد.

وی خاطرنشان کرد: هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی استان چهارمحال و بختیاری نقش چهار درصدی از کل ورزش استان را به خود اختصاص داده است.