به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شورای قضائی استان کرمان، بیش از ۶ هزار سند مالکیت مربوط به مسکن ملی، شهرک‌های صنعتی، اراضی کشاورزی و موقوفات به متولیان واگذار شد.

در این مراسم ۶ هزار و ۱۲۲ فقره سند مالکیت شامل ۴ هزار و ۴۵۸ فقره اسناد مسکن ملی، ۸۱۳ فقره اسناد شهرک‌های صنعتی، ۶۳۹ فقره اسناد اراضی کشاورزی و ۲۱۲ فقره اسناد حدنگاری مربوط به موقوفات که طی اقدام جهادی و نذر خدمت مدیران و کارکنان ثبت استان علیرغم گرمای شدید و تعطیلی ادارات در یک هفته اخیر صادر شده است تحویل متولیان و تعدادی از مالکین این اراضی و املاک واقع در منطقه یک کرمان و شهرستان‌های رفسنجان، گلباف، کهنوج، عنبرآباد، سیرجان، جیرفت و کهنوج شد.



در این مراسم همچنین اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان منوجان از سوی رئیس سازمان ثبت به صورت وبیناری افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.