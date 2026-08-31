حادثه تلخ صاعقه در ییلاق سردابه و مرگ عشایر تلاشگر اردبیلی

به گزارش خبرگزاری مهر از اردبیل به نقل از روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان اردبیل، علی پیرجاهد با ابراز تأسف عمیق از این حادثه ناگوار، درگذشت این عشایر تلاشگر را به خانواده وی و جامعه عشایری تسلیت گفت.

وی اظهار کرد: باز هم طبیعت و صاعقه، خبری ناگوار برای جامعه عشایری رقم زد و این بار در ییلاق قیزیل‌بره در بالای سردابه، یکی دیگر از عشایر تلاشگر با طبیعت و دنیا خداحافظی کرد.

پیرجاهد افزود: قنبر شهرآذر از عشایر زحمتکش و پرتلاش منطقه بود که شامگاه شنبه بر اثر اصابت صاعقه جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل این ضایعه دردناک را به خانواده قنبر شهرآذر و جامعه بزرگ عشایری استان تسلیت گفت.