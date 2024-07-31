سرهنگ احسان بدیعیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نائین در راستای کنترل و بررسی وسایل نقلیه مشکوک در محورهای مواصلاتی با هدف برخورد با قاچاقچیان موادمخدر به یک دستگاه تریلر مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.



وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این خودرو پرداخته که در بازرسی صورت گرفته مقدار ۲۹ کیلو و۷۸۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود را کشف کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد خاطر نشان کرد: مبارزه با پدیده شوم موادمخدر همواره و با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود و سوداگران مرگ بدانند پلیس بدون هیچ مماشاتی با قاطعیت با آنها برخورد می‌کند و از شهروندان می‌خواهیم اخبار و اطلاعات خود پیرامون این موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.