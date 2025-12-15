  1. استانها
بدیعیان: سارق تریلرهای ۶۰ میلیاردی در نائین دستگیر شد

اصفهان - فرمانده انتظامی شهرستان نائین از دستگیری سارق حرفه‌ای تریلرهای کمپرسی و کشف اموال مسروقه به ارزش ۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نائین با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی، سارقی را که اقدام به سرقت تریلر کمپرسی در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان کرده بود، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی هویت متهم، در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری وی شدند و در ادامه، تریلر مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به نتایج تحقیقات اولیه پلیس گفت: متهم در بازجویی‌ها به سرقت سه دستگاه تریلر کمپرسی از شهرستان‌های استان اصفهان و استان‌های همجوار اعتراف کرد.

بدیعیان ارزش تریلرهای مسروقه را ۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

