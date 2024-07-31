به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی اربعین در اندیشه مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت استان، ضمن تقدیر از خادمان ناشناخته اربعین اظهار کرد: امام حسین (ع) هم امام زمانی است که فرمود اگر مهدی (عج) را درک کنم تمام عمرم را خدمت می‌کنم، ما هم باید حسینی و هم مهدوی شویم.

وی ضمن تسلیت شهادت اسماعیل هنیه رئیس گروه سیاسی حماس، افزود: این شهید برای پیشبرد اهداف حماس و غزه مؤثر بود و شهادت وی برای ما سخت است اما تسلیم مشیت الهی هستیم‌.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری، تصریح کرد: اربعین جهانی شد و جهانی‌تر هم می‌شود و این فرمایش نشانه این است که باید به سمت جهانی شدن اربعین حرکت کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: امروز همه شیاطین بسیج شدند تا این حقیقت را در نطفه خفه کنند اما اربعین همچون انقلاب اسلامی گسترش می‌یابد و مشیت الهی به این تعلق گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ما باید در مسیر جهانی شدن اربعین برنامه‌ریزی و حرکت کنیم و باید به سمت گسترده شدن فرهنگ اربعین برویم.

آیت الله محمدی لائینی یادآور شد: اگر یک میلیون زوار خارجی اربعین را به پنج میلیون برسانیم ظرفتیش وجود دارد و اندیشمندان و صاحب نظران دنیا دعوت می‌کنیم که اینجا را جهانی کنیم.

این مسئول افزود: از نظر ابزار و تکنولوژی رسانه‌ای باید خودمان را قوی و از نظر ارتباطات باید سخن‌گاه‌های خودمان را دعوت کنیم، بنابراین جهانی شدن اربعین حقیقت است اما ما هم وظایفی داریم و باید آن را انجام دهیم.