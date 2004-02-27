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۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۲۸

حجت الاسلام مير معزي در گفت وگو با « مهر» :

ترجمه كتاب «الاسلام و تحدي الاقتصادي» به پايان رسيد

ترجمه كتاب «الاسلام و تحدي الاقتصادي» به پايان رسيد

مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين وانديشه از انجام سه پژوهش جمعي در گستره اقتصاد اسلامي در اين گروه خبر داد .

حجت الاسلام  ميرمعزي به خبرنگار گروه دين وانديشه گفت : اين  كتاب  اثر دكتر محمد چپرا نويسنده پاكستاني است -  كه در حوزه اقتصاد اسلامي به تحقيق و پژوهش مي پردازد -  و  توسط اعضاي هيت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي  ترجمه شده است. ترجمه اين كتاب از زبان انگليسي، با استفاده از ترجمه عربي، و با مديريت  اينجانب صورت گرفته است 

وي افزود : همچنين جلد دوم  مجموعه مقالات « ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي» را در دست تهيه دارم. اين مجموعه،  ترجمه  5 مقاله  از نويسندگان معروفي همچون "محمد انس زرقاء "، دكتر " چپرا" ، " منذر قحف " و ...  درگستره  روش‌ شناسي اقتصاد اسلامي  است.  اين مجموعه مقالات همراه با يك مقاله  از اينجانب،  كه به تحليل و نقد مقالات ياد شده مي پردازد ، منتشر خواهد شد .

وي ادامه داد : مجموعه مقالات « بررسي فقهي ـ اقتصادي ابزارهاي نوين مالي» ، كار ديگري است كه در گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، وبه همت  اينجانب در دست اجراست. از جمله مقالات ارائه شده در اين اثر مي توان از  مقاله‌‌اي در موضوع‌ شناسي در ابزارهاي مالي و نيز دو مقاله در بررسي فقهي ابزارهاي مالي ياد كرد .
کد مطلب 61824

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