ترجمه كتاب «الاسلام و تحدي الاقتصادي» به پايان رسيد

حجت الاسلام ميرمعزي به خبرنگار گروه دين وانديشه گفت : اين كتاب اثر دكتر محمد چپرا نويسنده پاكستاني است - كه در حوزه اقتصاد اسلامي به تحقيق و پژوهش مي پردازد - و توسط اعضاي هيت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي ترجمه شده است. ترجمه اين كتاب از زبان انگليسي، با استفاده از ترجمه عربي، و با مديريت اينجانب صورت گرفته است .
وي افزود : همچنين جلد دوم مجموعه مقالات « ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي» را در دست تهيه دارم. اين مجموعه، ترجمه 5 مقاله از نويسندگان معروفي همچون "محمد انس زرقاء "، دكتر " چپرا" ، " منذر قحف " و ... درگستره روش شناسي اقتصاد اسلامي است. اين مجموعه مقالات همراه با يك مقاله از اينجانب، كه به تحليل و نقد مقالات ياد شده مي پردازد ، منتشر خواهد شد .
وي ادامه داد : مجموعه مقالات « بررسي فقهي ـ اقتصادي ابزارهاي نوين مالي» ، كار ديگري است كه در گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، وبه همت اينجانب در دست اجراست. از جمله مقالات ارائه شده در اين اثر مي توان از مقالهاي در موضوع شناسي در ابزارهاي مالي و نيز دو مقاله در بررسي فقهي ابزارهاي مالي ياد كرد .
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