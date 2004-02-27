ترجمه كتاب «الاسلام و تحدي الاقتصادي» به پايان رسيد

حجت الاسلام ميرمعزي به خبرنگار گروه دين وانديشه گفت : اين كتاب اثر دكتر محمد چپرا نويسنده پاكستاني است - كه در حوزه اقتصاد اسلامي به تحقيق و پژوهش مي پردازد - و توسط اعضاي هيت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي ترجمه شده است. ترجمه اين كتاب از زبان انگليسي، با استفاده از ترجمه عربي، و با مديريت اينجانب صورت گرفته است .

وي افزود : همچنين جلد دوم مجموعه مقالات « ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي » را در دست تهيه دارم . اين مجموعه، ترجمه 5 مقاله از نويسندگان معروفي همچون "محمد انس زرقاء "، دكتر " چپرا" ، " منذر قحف " و ... درگستره روش‌ شناسي اقتصاد اسلامي است . اين مجموعه مقالات همراه با يك مقاله از اينجانب، كه به تحليل و نقد مقالات ياد شده مي پردازد ، منتشر خواهد شد .