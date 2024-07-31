به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد در نشست با سرمایه‌گذار خارجی حوزه مسکن اظهار کرد: سرمایه‌گذار خارجی از ۵ سال پیش طرحی برای سرمایه‌گذاری پروژه مسکن در زمین ۸۰ هکتاری متعلق به شهرداری همدان ارائه کرده بود که مشکلات و موانع عدیده‌ای داشت.

وی ادامه داد: با بازنگری در طرح جامع شهر همدان، زمین ۸۰ هکتاری وارد محدوده شهری شده و با نظر مدیران مرتبط قابلیت احداث شهرک مسکونی وجود دارد که به این ترتیب بافت منطقه تغییر کرده و توسعه پیدا می‌کند و باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود.

قاسمی‌فرزاد افزود: مقرر شده سرمایه‌گذار خارجی ۱۰۰ میلیون دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کند و قرارداد طبق برنامه زمانی مشخص منعقد خواهد شد.

وی تصریح کرد: با آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مسکن مشاغل بسیاری مانند خدمات مهندسی، مصالح ساختمانی و اشتغال نیروی انسانی از فواید آن منتفع خواهند شد.

استاندار همدان مطرح کرد: همچنین سرمایه‌گذار خارجی بیش از ۷۰ درصد از نیروی انسانی مورد نیاز خود را از شهروندان بومی استان استفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تکنولوژی برتر ساختمانی نیز از کشور مبدأ سرمایه‌گذار به شهر همدان انتقال پیدا خواهد کرد، گفت: سرمایه‌گذار خارجی متعهد شده سود سرمایه‌ای خود را با صادرات محصولات و کالاهای استان دریافت کند و هیچگونه خروج ارز از کشور صورت نگیرد.