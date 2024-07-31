پزشکیان: بدون تردید جنایت ترور شهید هنیه بدون پاسخ نخواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز چهارشنبه در دیدار عثمان صالح محمد وزیر امور خارجه اریتره که به منظور شرکت در مراسم تحلیف چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ایران به تهران سفر کرده است، همسویی و اشتراک مواضع ایران و اریتره بویژه در حمایت و پشتیبانی از مردم مظلوم فلسطین را ارزشمند توصیف و با تاکید بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای تقویت و ارتقای روابط فی‌مابین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجارب و اشتراک ظرفیت‌های خود با کشور اریتره آمادگی دارد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را اقدامی جنایتکارانه و رذیلانه عنوان و تأکید کرد: بدون تردید این جنایت بدون پاسخ نخواهد ماند.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار زنان و کودکان مظلوم و بی دفاع این منطقه در سایه سکوت بی‌عملی مجامع و محافل بین المللی در تاریخ سابقه نداشته است، بر ضرورت مشارکت و نقش آفرینی فعال همه ملت‌های آزاده برای توقف این جنایات تاکید کرد.

عثمان صالح محمد وزیر امور خارجه اریتره نیز در این دیدار انتخاب پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ملت ایران را تبریک گفت و گسترش تعاملات و روابط جمهوری اسلامی ایران و اریتره را خواستار شد.

وزیر امور خارجه اریتره همچنین ضمن محکومیت ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، این اقدام جنایتکارانه را به دو ملت ایران و فلسطین تسلیت گفت.