حجت الاسلام محمود کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بار دیگر مجاهدی از جهان اسلام که عمری در آزادسازی قدس شریف و هماهنگی میان جبهه مقاومت تلاش فراوان داشت، به دست اسرائیل غده سرطانی قرن به شهادت رسید. شهادت پرافتخار شهید اسماعیل هنیه که نماد وحدت شیعه و سنی است را خدمت جبهه مقاومت در غرب آسیا و همه مردم ایران به ویژه مردم ولایت مدار جزیره مقاوم خارگ تسلیت عرض می‌کنم.

وی افزود: بی شک انتقام از همه عوامل این ترور در سطوح مختلف در برنامه جبهه مقاومت خواهد بود و انتقام حتمی محو اسرائیل از منطقه است.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: اما ملت هوشیار و بصیر ایران اسلامی از اول انقلاب این حرکت‌های تروریست‌ها را دیده‌اند و منشأ آن را می‌شناسند و این حرکات نمی‌تواند ما را از مسیر تمدن سازی حول اسلام عزیز را ناامید کند.

حجت الاسلام کارگر گفت: قطعاً انتقام اعجاب برانگیز نیروهای مسلح و اقدام فوری شورای امنیت ملی خواست همه آزادی خواهان جهان می‌باشد تا التیامی بر رنج‌های مردم مظلوم غزه و مقاومت حماس باشد. مراقبت از بازی نکردن در میدان جنگ شناختی که در پی حوادث مختلف در کشور اتفاق می‌افتد را به همگان توصیه می‌کنم.