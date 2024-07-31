به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آکسیوس امروز چهارشنبه از نگرانی آمریکا در خصوص ترور رئیس دفتر سیاسی حماس خبر داد و اعلام کرد که به عقیده واشنگتن این رویداد می تواند مذاکرات آتش‌ بس و موضوع آزادی اسیران صهیونیست نزد مقاومت فلسطین در غزه را از مسیر خود منحرف کند.

بر اساس اعلام این رسانه، ۳ مقام آمریکایی در این ارتباط گفتند که دولت بایدن «بسیار نگران» است که ترور اسماعیل هنیه، مذاکرات بر سر توافقنامه اسیران صهیونیست و همچنین برقراری آتش‌ بس غزه را از مسیرش خارج کرده و خطر جنگ منطقه‌ ای را افزایش می دهد.

یک مقام آمریکایی نیز به آکسیوس گفت که در دولت بایدن به رسمیت شناخته شده است که هنیه «آدم بدی» بوده است، اما در عین حال نگرانی شدیدی هم وجود دارد که این ترور همچنین می تواند مذاکرات آتش بس را از مسیر خارج کند.

به گزارش آکسیوس، مقامات دولت بایدن همچنین نگران هستند که این ترور اجتناب از یک جنگ منطقه ای را بسیار دشوارتر کند.

این وبگاه افزود: مقامات آمریکایی و اسرائیلی می گویند که اسرائیل پشت این ترور بوده است.