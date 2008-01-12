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۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

نظر سنجی CNN نشان داد:

مک کین و کلینتون شانسهای اول پیروزی در انتخابات آمریکا

مک کین و کلینتون شانسهای اول پیروزی در انتخابات آمریکا

جدیدترین نظرسنجی انجام شده در آمریکا نشان می دهد که "جان مک کین" از حزب جمهوریخواه و "هیلاری کلینتون" از حزب دموکرات بختهای اول پیروزی در انتخابات درون حزبی برای شرکت در رقابتهای ریاست جمهوری این کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر،در این نظر سنجی که توسط شبکه خبری سی.ان.ان انجام شده؛ محبوبیت "جان مک کین" در میان مردم آمریکا، 34 درصد و محبوبیت نزدیک ترین رقیب هم حزبی وی، یعنی "مایک هاکبی" 13 درصد اعلام شد.

همچنین 45 درصد از مردم آمریکا معتقدند که مک کین برنده انتخابات درون حزبی حزب جمهوریخواه برای شرکت در مرحله بعدی رقابتهای ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود.

بر اساس این نظر سنجی، محبوبیت هیلاری کلینتون نیز 49 درصد، باراک اوباما 36 درصد و جان ادواردز از حزب دموکرات 12 درصد گزارش شده است.

این نظرسنجی درست سه روز مانده به انتخابات درون حزبی در ایالت میشیگان که سومین مرحله از انتخابات درون حزبی محسوب می شود، برگزار شده و در دو دور قبلی به ترتیب از حزب جمهوریخواه مایک هاکبی و جان مک کین و از حزب دموکرات باراک اوباما و هیلاری کلینتون برنده رقابتها شده اند.

بر همین اساس، در تاریخ 15 ژنوایه (25 دی) هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات انتخابات درون حزبی خود را در میشیگان برگزار می کنند و سپس در تاریخ 19 ژانویه (29 دی) حزب جمهوریخواه در کارولینای جنوبی و حزب دموکرات در ایالت نوادا، انتخابات درون حزبی خود را برگزار می کنند.

به گزارش مهر، انتخابات نوادا، چهارمین دور از اولین مرحله فرآیند چهار مرحله ای انتخاب رئیس جمهور در آمریکا محسوب می شود؛ مرحله دوم انتخاب بر اساس کنوانسیون ملی است؛ در این مرحله نتایج انتخابات درون حزبی در ایالتها بررسی می شود و هر حزب یک نامزد را برای ادامه رقابت معرفی می کند.

مرحله سوم، مرحله انتخابات سراسری است که در این مرحله مردم آمریکا در ماه نوامبر به پای صندوقهای رای می روند. اما مرحله چهارم یا همان مرحله سرنوشت ساز، انتظار همگان برای شنیدن رای کمیته انتخاب کننده رئیس جمهور است. در این مرحله هر ایالت تعداد رای مشخصی دارد. جمع آرای انتخاباتی ایالتها 538 رای است که نامزدها برای برنده شدن نیازمند کسب 270 رای هستند.   

کد مطلب 619540

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