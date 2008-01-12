مراسم علم بندان در بیرجند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اجرای برنامه ‌های سنتی در شهر بیرجند حال و هوای دیگری به مراسم عزاداری امام حسین (ع) داده است.

در این مراسم که هر ساله انجام می ‌شود، 12 نفر از سادات انتخاب ‌شده و علم‌ها را به دوش می ‌گیرند و به هیئت عزاداری محبان الزهرا می ‌برند و در آن جا تعدادی از علم‌ها را با پارچه‌ سیاه‌ پوش می ‌کنند و بعد از آن عزاداری را به طور رسمی آغاز می ‌کنند.

برپایی "علم" همچنین به یاد علمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) است و حضور مشتاق مردم در این مراسم و ادای نذورات آنان بیانگر عشق و ارادت خالصانه آنان به حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است.

نکته مهم در این مراسم این است که همواره برای حمل علم‌ها در هنگام حرکت هیئت‌ها از سادات استفاده ‌شده و در پایان نذورات مردمی توزیع می شود.

برگزاری مجالس روضه‌خوانی و مداحی، شبیه ‌گردانی، راه‌اندازی دسته‌های سینه ‌زنی و زنجیرزنی از جمله آیین های مذهبی مردم این استان در دهه نخست ماه محرم است.