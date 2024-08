به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران در پژوهشی نوآورانه و میان‌رشته‌ای، به بررسی نقش دما و شرایط آب‌وهوایی بر وقوع انواع تصادفات پرداختند که نتایج به دست آمده از این پژوهش، بیانگر نقش مؤثر آب‌وهوا و میزان دما بر انواع تصادفات جاده‌ای است.

این مطالعه به بررسی نقش دما و شرایط آب‌وهوایی بر وقوع انواع تصادفات جاده‌ای در استان قزوین پرداخته است.

دکتر مهشید التماسی، استادیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشگاه تهران درباره اهمیت انجام این پژوهش، گفت: تصادفات جاده‌ای همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایمنی در کشور ایران بوده است. سالانه هزاران تصادف منجر به جرح یا فوت در جاده‌های ایران اتفاق می‌افتد که عواقب سنگینی در زمینه‌های سلامت و اقتصادی به دنبال دارد. این مسئله ضرورت انجام مطالعات جامع و کاربردی در زمینه پیش‌بینی و مدیریت تصادفات جاده‌ای را آشکار می‌سازد.

وی افزود: مدل داده‌کاوی ارائه شده در این پژوهش قادر است الگوهای پیچیده بین دما، شرایط آب و هوایی و انواع تصادفات جاده‌ای را شناسایی کند. این مدل می‌تواند احتمال وقوع هر نوع تصادف را در شرایط مختلف دمایی و آب و هوایی پیش‌بینی نماید. به عنوان مثال، نتایج نشان داده‌اند که با افزایش دما، احتمال وقوع برخی تصادفات مانند برخورد با وسایل نقلیه و خروج از جاده افزایش می‌یابد. همچنین در دماهای پایین، احتمال وقوع تصادفات ناشی از واژگونی افزایش پیدا می‌کند.

التماسی اظهار داشت: با توجه به افزایش فراوانی وقوع تصادفات جاده‌ای در ایران و تبعات سنگین آن، شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع این حوادث از جمله عوامل محیطی و اقلیمی ضروری است.

نتایج این پژوهش می‌تواند در طراحی و اجرای راهکارهای مدیریت ریسک تصادفات در جاده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته استادیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشگاه تهران، این مطالعه با ترکیب رویکردهای آماری و داده‌کاوی، الگوهای پیچیده میان دما، شرایط آب و هوا و انواع تصادفات را شناسایی کرده و مدلی برای پیش‌بینی این الگوها ارائه داده است. کاربرد این مدل می‌تواند در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات مؤثر باشد. متخصصان ترافیک، مدیران حوزه ایمنی جاده‌ها و سیاست‌گذاران می‌توانند از نتایج این پژوهش برای طراحی راهکارهای مناسب و هدفمند در حوزه کاهش تصادفات جاده‌ای استفاده کنند.

نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای با عنوان "Predicting the type of road accidents based on air temperature in Iran: A case study of roads in Qazvin province" در مجله معتبر Heliyon با ضریب تأثیر ۴( اینجا ببینید) به چاپ رسیده است. این مجله در حوزه علوم فعالیت می‌کند.