نیاز به خون و فرآورده های خونی همیشگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران گفت: ابتدای هفته گذشته با شروع بارش برف و سرمای شدید، کاهش ذخایر خونی را احساس کردیم که اطلاع رسانی مناسب همه رسانه ها به خصوص رسانه ملی، حضور خوب اهدا کنندگان خون در پایگاههای انتقال خون را به همراه داشت و بیشتر استانها تا پایان هفته تا دو برابر افزایش خونگیری داشتند.

وی افزود: از این جهت لازم است از هموطنان عزیز تشکر کنم که با وجود مشکلات عبور و مرور با خون گرم خودشان به بدن سر نیازمندان خون، حیات بخشیدند. البته این به آن معنی نیست که دیگر نیازی وجود ندارد ما همچنان نیاز جاری به خون را داریم و امیدواریم با توجه به تداوم سرما، استقبال برای اهدای خون در پایگاههای سراسر کشور ادامه یابد . بخصوص استانهایی که بیماران تالاسمی بیشتری دارند مانند استانهای شمالی و نوار جنوبی کشور.

وی در ادامه افزود: همواره در ماه محرم به خصوص روزهای تاسوعا و عاشورا مراکز خونگیری پذیرای تعداد بیشتری از هموطنان برای اهدای خون هستند که این موضوع مورد استقبال سازمان انتقال خون نیز می باشد. فقط مشکلی که وجود دارد مراجعه مازاد بر نیاز کشور در این روزها است، صلاح نیست با توجه به محدودیت مالی کشور خونی را اضافه بیاوریم و مجبور به دور ریختن آن شویم. از این جهت به کلیه استانها ابلاغ شده که برای اهدای خون افرادی که مازاد بر نیاز مراجعه می کنند، زمان دیگری را در نظر گرفته و درخواست ما از مردم این است که در صورت مواجهه با ازدحام در پایگاهها، ادای نذر خون را به روزهای بعد موکول کنند، چون عدم رعایت این موضوع ممکن است، کشور را با کمبود خون در ماههای بعد روبرو کند.