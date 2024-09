پایگاه اطلاعاتی اساتید ایرانی شاغل در ۱۰۰ دانشگاه آمریکا ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر مرجان یغمایی، دبیر اتاق همکاری‌های علمی ایران با آمریکای شمالی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران از نهایی سازی و راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی اساتید ایرانی متخصص حوزه‌های علوم پزشکی و پیراپزشکی شاغل در صد دانشگاه برتر این منطقه خبر داد.

وی گفت: با آغاز به کار اتاق همکاری‌های علمی ایران با آمریکای شمالی از چهار سال پیش و بر اساس تجربه گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در آمریکا و علاقه شخصی به کار در حوزه‌های بین‌الملل و شبکه‌سازی (Networking)، گام‌های نخست برای ایجاد این پایگاه اطلاعاتی برداشته شد.

یغمایی با اشاره به اینکه تفکر اولیه راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی اساتید ایرانی متخصص حوزه‌های علوم پزشکی و پیراپزشکی شاغل در صد دانشگاه برتر با آغاز برنامه آنلاین How I Treat تحت پروژه Appraise to Raise شکل گرفت، اظهار داشت: گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در آمریکا، زمینه ارتباط با شبکه‌ای از اساتید ایرانی صاحب‌نام و شاغل در حوزه سرطان و آنکولوژی را ایجاد کرد که از این فرصت برای راه‌اندازی برنامه How I Treat استفاده شد و نتیجه آن برگزاری ۱۳ جلسه در رشته بدخیمی‌های خونی با حضور ۱۳ نفر از اساتید ایرانی مقیم آمریکا بود.

دبیر اتاق همکاری‌های علمی ایران با آمریکای شمالی تصریح کرد: همکاری شکل گرفته تنها مختص به دانشگاه علوم پزشکی تهران نبود و براساس ارتباطاتی که در جریان اطلاع‌رسانی این برنامه‌ها شکل گرفت، مدیر(Moderator) جلسات را از میان آنکولوژیست های سراسر کشور انتخاب کردیم و من نیز به عنوان تسهیل‌کننده (Facilitator) در برنامه‌ها شرکت داشتم.

وی افزود: به مرور How I Treat به سایر گروه‌ها نیز بسط داده شد و از آنجا که سخنرانان از برترین‌های جهان بودند و مخاطبان بین‌المللی زیادی داشتیم، این برنامه‌ها در داخل نیز با اقبال بسیار خوبی مواجه شد.

یغمایی ایجاد یک پل ارتباطی قوی میان اساتید رشته‌های تخصصی، فوق تخصصی، رزیدنت‌ها و دانشجویان در داخل با افراد متخصص رشته‌های مختلف در آمریکا را از مهم‌ترین دستاورد برگزاری این برنامه‌ها دانست و بیان داشت: این تعامل امکان دریافت مشورت از این متخصصان به نام را در مسیر درمان بیماری‌های خاص فراهم کرد. همچنین برگزاری این برنامه‌ها زمینه‌ساز برقراری ارتباط با رئیس بورد هماتولوژی آمریکا و در ادامه راه‌اندازی برنامه Board Review و اجرای سه جلسه از آن با حضور پررنگ مخاطبان و شرکت‌کنندگان بین‌المللی در رشته‌های هماتولوژی و رادیولوژی شد.

دبیر اتاق همکاری‌های علمی ایران با آمریکای شمالی ادامه داد: با توجه به اینکه مخاطبان برنامه‌های How I Treat، پزشکان و دانشجویان مرتبط با حوزه پزشکی بودند و با تکیه به درخواست‌های مطرح شده، دو برنامه How I Care و How I Discover برای گروه‌های پرستاری و علوم پایه تعریف و ذیل آن‌ها تاکنون شش جلسه آنلاین در پنج دسته‌بندی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری این برنامه‌ها دایره ارتباطات ما با اساتید ایرانی حوزه علوم پزشکی شاغل در آمریکای شمالی را گسترده‌تر کرد، اضافه کرد: طی جلسات مشورتی با دکتر سید نصرالله طباطبائی شفیعی، معاون بین‌الملل دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی و دکتر نوید مقدم از اساتید حوزه پزشکی ورزشی، راهکارهای مختلف برای استفاده از شبکه شکل گرفته، بررسی شد و در نهایت راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی مذکور کلید خورد.

یغمایی افزود: به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت اساتید ایرانی حاضر در آمریکا، ۱۰۰ دانشگاه برتر این کشور را از نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی استخراج کردیم و با همکاری تعدادی از کارشناسان مدیریت روابط بین‌الملل معاونت بین‌الملل، اسامی اساتید، اطلاعات تماس، لینک رزومه، فیلد تخصصی یا فوق تخصصی و دانشگاه یا بیمارستان محل فعالیت آن‌ها را گردآوری کردیم.

دبیر اتاق همکاری‌های علمی ایران با آمریکای شمالی اظهار داشت: همچنین با بهره‌گیری از ارتباطات دکتر امیررضا رادمرد و دکتر شیرزاد نصیری از اعضای اتاق همکاری، فهرستی از رادیولوژیست‌ها و جراحان ایرانی در آمریکا به مجموع اطلاعات، اضافه شد.

وی با اشاره اینکه پایگاه اطلاعاتی اساتید ایرانی متخصص حوزه‌های علوم پزشکی و پیراپزشکی شاغل در صد دانشگاه برتر آمریکای شمالی از مدتی پیش تکمیل و آماده بهره‌برداری است، تصریح کرد: تاکنون اطلاعات حدود یک هزار و ۱۰۰ استاد ایرانی در این پایگاه گردآوری شده است.

یغمایی از امکان بهره‌برداری اساتید و دانشجویان از این پایگاه اطلاعاتی خبر داد و افزود: پایگاه مذکور در اختیار مدیریت روابط بین‌الملل دانشگاه است و اساتید و دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند برای برنامه‌های علمی در قالب‌های تعریف شده (How I Treat ،How I Care ،How I Discover و Case Presentation Conference)، انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، انتشار مقالات مشترک، برگزاری کنگره‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی آنلاین و حضوری و اجرای برنامه‌های آموزشی آنلاین از این ظرفیت استفاده کنند.

دبیر اتاق همکاری‌های علمی ایران با آمریکای شمالی خاطرنشان کرد: با همکاری مدیریت روابط بین‌الملل معاونت بین‌الملل درصدد پیش‌بینی سازوکاری برای بررسی برنامه‌های مورد نظر و یا پیشنهادی واحدها با همکاری اساتید و متخصصان ایرانی حاضر در آمریکا هستیم.

وی یادآور شد: با پیش‌بینی این سازوکار، به زودی طی مکاتباتی با واحدهای زیرمجموعه دانشگاه، اطلاع‌رسانی جامعی در خصوص پایگاه اطلاعاتی مذکور و نحوه همکاری‌ها انجام خواهد شد.