کاهش موارد هپاتیت B در کشور/ حذف هپاتیت C در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد مرادی، با اشاره به فرارسیدن هفته ملی پیشگیری از هپاتیت، عنوان کرد: هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت از اول تا هفتم آبان هر سال، با هدف پیشگیری از این بیماری به وسیله ارتقای دانش و آگاهی مردم و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه، غربالگری و کنترل هپاتیت‌های ویروسی، برگزار می‌شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر سازمان جهانی بهداشت و به تبع آن کشورهای جهان توجه بیشتری به بیماری هپاتیت ویروسی B و C معطوف داشته‌اند. هدف سازمان جهانی بهداشت عمدتاً تشویق دولت‌ها به تقویت تلاش‌ها برای مبارزه بر علیه هپاتیت‌های ویروسی یا عفونت کبدی که در سراسر جهان تعداد قابل توجهی از انسان‌ها را به کام مرگ می‌کشاند، است.

وی ادامه داد: شیوع هپاتیت B در کشور قبل از واکسیناسیون، بیش از ۲.۵ درصد بود، اما با انجام واکسیناسیون هپاتیت B از سال‌ها پیش (به طوری که افراد زیر ۳۷ سال همه بر علیه این بیماری واکسینه شده‌اند)، اکنون هپاتیت B در کل جمعیت کشور نزدیک به یک درصد است.

کنترل هپاتیت B با واکسیناسیون

مرادی با بیان اینکه مهم‌ترین مداخله کنترل هپاتیت B، واکسیناسیون است، خاطرنشان کرد: این مداخله تاکنون به خوبی جواب داده است. در حال حاضر، ایران می‌تواند در لیست کشورهایی که انتقال مادر به کودک HBV را حذف کرده‌اند، قرار گیرد.

سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در خصوص شیوع هپاتیت C بیان کرد: در کشور هپاتیت C حدود یک صدم درصد تا ۳ دهم درصد پیش بینی می‌شود و بیشترین شیوع هپاتیت C در گروه‌های پر خطر مانند معتادان به تزریق و افراد دارای رفتارهای پر خطر دیده می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر چه هپاتیت C واکسن ندارد، اما با گسترش درمان‌های جدید و مؤثر، اکنون امکان کنترل هپاتیت C نیز وجود دارد.

مرادی یادآور شد: کشور ایران می‌تواند با گسترش دسترسی به درمان، حذف هپاتیت C در کشور را در آینده‌ای نزدیک محقق سازد.