دسته گل استیلی برای قطبی / حضور بانوان در تمرین امروز پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس که قرار بود از ساعت 11 آغاز شود به علت غیبت افشین قطبی با یکساعت تاخیر در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید درفشی فر برگزار شد. قطبی که صبح امروز مهمان یکی از برنامه های تلویزیونی بود زمانی به محل تمرین رسید که بازیکنان دقایقی قبل بدون حضور کادر فنی برنامه تمرینی خود را آغاز کرده بودند.

تمرین امروز که با حضور بیش از 200 تماشاگر آغاز شد به برنامه های تاکتیکی و فوتبال درون تیمی اختصاص داشت که در این بین کریم باقری کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با آمادگی بالای خود و نواختن شوت های سرکش تماشاگران را وادار به تشویق کرد.

خبرهایی از حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس را در زیر می خوانید:

* یکی از هواداران پرسپولیس قبل از شروع تمرین دسته گلی را به حمید استیلی هدیه کرد اما به محض ورود قطبی به ورزشگاه استیلی این دسته گل را به وی هدیه کرد.

* حضور بانوان در تمرین امروز پرسپولیس پس از مدتها اتفاق افتاد و تعدادی از بانوان علاقمند با حضور در ورزشگاه شهید درفشی فر تمرین سرخپوشان را از نزدیک تماشا کردند.

* تمرینات بدنسازی امروز تیم فوتبال پرسپولیس که شامل عبور از موانع بود زیر نظر علیرضا مرزبان برگزار شد.

* حمید استیلی پس از پایان تمرین امروز دقایقی با لیدرهای حاضر در ورزشگاه به گفتگو پرداخت.

* اعضای کادر فنی پرسپولیس پس از پایان تمرین امروز برای دلجویی از خانواده کاظم ناصربخت ( هواداری که در دیدار گذشته استقلال و پرسپولیس به علت سقوط از روی پل عابر پیاده درگذشت) راهی منزل وی شدند. باشگاه پرسپولیس برای کمک به خانواده این هوادار مرحوم 25 میلیون تومان در نظر گرفته است.

* تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری دیدار هفته دوم دور برگشت خود در لیگ برتر برابر پگاه گیلان، ساعت 15 فردا راهی رشت خواهد شد. دیدار پرسپولیس و پگاه گیلان ساعت 30/13 دقیقه روز یکشنبه در ورزشگاه سردار جنگل برگزار خواهد شد.