به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس رادیو و تلویزیون اینترنتی لندن اعلام کرد رادیو و تلویزیون اینترنتی باران به نشانی www.barantv.com که از یکسال و نیم پیش به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده بود، همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سطح جهان کار خود را رسما آغاز می کند.

امیرمهرداد خسروی با اشاره به اهداف این رادیو و تلویزین اینترنتی گفت: "این رسانه نخستین رادیو و تلویزیون اینترنتی با رویکرد اسلامی است که به شکل حرفه ای به چهار زبان و به صورت 24 ساعته برای علاقمندان برنامه پخش می کند و در حال حاضر با استقبال گسترده مخاطبان اروپا و آمریکا روبرو شده است."

وی با اشاره به اینکه دسترسی به اینترنت برای تمام مردم دنیا فراهم است اما در زمینه ماهواره حتی در اروپا با مشکلات فراوان روبروست افزود: "با طراحی‌های انجام گرفته شبکه باران به راحتی از اینترنت قابل دریافت است و مرکز اسلامی انگلستان قصد دارد به این وسیله معارف اسلامی و آموزش اختصاصی برای مخاطبان جوان، بانوان و کودکان را گسترش دهد."

خسروی گفت: "رادیو و تلویزیون باران به همت اعضا باشگاه جوانان مسلمان زیر نظر مرکز اسلامی لندن فعالیت و در بخش تلویزیون به صورت 24 ساعته به چهار زبان اردو، فارسی، انگلیسی و عربی برنامه پخش می‌کند. رادیو باران هم به صورت 24 ساعته به فارسی و انگلیسی برنامه دارد. باران در گروههای فیلم و سریال، بانوان، کودک و نوجوان، قرآن و معارف برنامه‌های متنوع دارد."

مدیر رادیو و تلویزیون باران با اشاره به کارکرد این شبکه افزود: "در اروپا به جهت قوانین شهری شهرداری اجازه نصب ماهواره در خانه‌ها را به دلیل آسیب رساندن به زیباسازی شهری نمی‌دهد، اما دسترسی به اینترنت برای همه فراهم است لذا رادیو و تلویزیون اینترنتی از این جهت بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد."

وی در خصوص برنامه های این شبکه اینترنتی گفت: "گذشته از تولیدات اعضا باشگاه جوانان مسلمان مرکز، از تولید گزارش و اخبار از برنامه های مراکز مختلف اسلامی در انگلستان و همچنین پتانسیل های برنامه سازی در جمهوری اسلامی استفاده می شود."

خسروی یکی از اهداف مهم این رادیو و تلویزیون را آموزش معارف اسلامی از راه دور به صورت تولیدات ویدئویی و صوتی برای مخاطبان آمریکا و اروپا نامید و افزود: "دوره‌های مختلف آموزش قرآن، آموزش فقه، آموزش ادبیات عرب و آموزش علوم اسلامی توسط این شبکه انجام می گیرد."