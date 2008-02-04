30 هئیت ورزشی در ایلام فعال است

مرتضی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: ورزش در استان ایلام در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است به طوری که تاکنون 30 هئیت ورزشی در این استان آماده استقبال از ورزشکاران در رشته های مختلف است.

وی اظهار داشت: شنا، والیبال، شطرنج، فوتبال، هندبال، کشتی، تکواندو و تنیس از مهمترین رشته هایی هستند که ورزشکاران ایلام بیشتر از این رشته ها استقبال می کنند.

صفری ادامه داد: تربیت بدنی استان ایلام در صدد بالا بردن کیفیت این هئیت های ورزشی به منظور استقبال بیشتر جوانان ورزشکار این استان از ورزش است.

مسئول ورزش استان ایلام یادآور شد: استان ایلام در سالهای اخیر در جذب ورزشکار بسیار موفق بوده به طوری که امسال مقام نخست جذب ورزشکار را در کشور به دست آورده است.

وی عنوان کرد: مهمترین هدف هئیت های ورزش در استان تلاش برای رسیدن به مدال قهرمانی توسط ورزشکاران این استان است.

استان ایلام دارای 30 هزار ورزشکار سازمان یافته است.