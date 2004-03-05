معيار مصرف سوخت در صنايع فولاد تعيين شد

رييس خدمات مهندسي وزارت صنايع ومعادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: معيار مصرف دوره نخست (يك ساله) توليد فولاد خام به روش كوره بلند به ازاي 27GJ برتن فولاد خام معادل 712 مترمكعب گاز طبيعي، به ازاي 5/22 GJبرتن فولاد خام معادل 593 متر مكعب گاز طبيعي و همچنين معيار مصرف دوره سوم ( سه ساله) به ازاي 18GJبرتن معادل 475 متر مكعب گاز طبيعي تعيين شده است.

خسرو جوزداني افزود: معيار مصرف سوخت دوره اول ( يك ساله) توليد فولاد خام به روش احياي مستقيم به ازاي 5/12 GJ بر تن فولاد خام معادل 330 متر مكعب گاز طبيعي، معيار مصرف دوره دوم ( يك ساله) به ازاي 11 GJ بر تن فولاد خام معادل 290 متر مكعب و تعيين شد.

به گفته وي، معيار مصرف دوره اول ( يك ساله) توليد محصول ورق به ازاي سه GJ بر تن معادل 79 متر مكعب گاز طبيعي، در دوره دوم ( يك ساله) به ازاي 5/2 GJ بر تن ورق گرم معادل 66 متر مكعب گاز طبيعي و در دوره سوم ( سه ساله) به ازاي يك GJ بر تن ورق گرم معادل 4/26 متر مكعب گاز طبيعي مقرر شده است.

وي تصريح كرد: معيار مصرف سوخت دوره اول ( يك ساله) توليد تيرآهن و ميلگرد به ازاي 3/2 GJ بر تن معادل 61 متر مكعب گاز طبيعي، در دوره دوم( يك ساله) به ازاي 1/2 GJ بر تن توليد تير آهن و ميلگرد معادل 3/55 مترمكعب گاز طبيعي و در دوره سوم ( سه ساله) به ازاي 96/1 GJ بر تن معادل 7/51 متر مكعب گاز طبيعي تعيين شد.

جوزداني همچنين گفت: معيار مصرف سوخت در دوره اول ( يك ساله) براي توليد منحصرا ميلگرد به ازاي 5/0 GJ بر تن معادل 2/13 متر مكعب گاز طبيعي، دردوره دوم (يك ساله) به ازاي 4/0 GJ بر تن معادل 5/10 متر مكعب و دردوره سوم ( سه ساله) به ازاي 3/0 GJ بر تن معادل هشت متر مكعب گاز طبيعي تعيين شده است.

وي افزود: كارخانه هاي فولاد كشور ازتاريخ 8/10/83 ملزم به اجراي معيار مصرف سوخت تعيين شده هستند و از زمان ابلاغ اين مصوبه تا تاريخ 1/11/83 فرصت خواهند داشت كه ميزان مصرف خود را با معيار دوره اول و تا تاريخ 1/11/ 84 با معياردوره دوم و تا تاريخ 1/11/87 با معياردوره سوم مطابقت دهند.

وي تصريح كرد: بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه، وزارت نفت، فروش گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي را براي كارخانه هايي كه نتوانند معيار مصرف سوخت را رعايت كنند به صورت موردي 20 درصد افزايش خواهد يافت وبه محض رعايت ضوابط و مقررات توسط واحدها ، افزايش قيمت منتفي خواهد شد.